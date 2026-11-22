桃園市農業局表示，今年花彩節展期天氣晴朗花況盛開，11公頃花海美不勝收人潮不斷，統計14日開幕至今日累計吸引約136萬人次入園。隨著花海景觀在社群平台熱烈分享，賞花意猶未盡，紛紛敲碗希望延長賞花時間，市府宣布「閉幕不閉園」，保留部分裝置藝術及花田步道至29日，也請民眾把握機會欣賞月眉花海。

農業局長陳冠義表示，今年花彩節以「花彩戀曲」為主題，在大溪月眉休閒農業區打造11公頃花海，透過波斯菊、百日草及曲線圖騰，呈現繽紛流暢的花田景觀。活動期間天氣穩定、花況良好，從開幕前花田照片及影片在社群平台引發關注，到開幕後大批民眾前來賞花，平日也有遊覽車團體造訪，展現花彩節人氣。閉幕前兩天邀請鄭怡、許景淳及人氣樂團芒果醬演出，更吸引大量遊客湧入，賞花、聽歌熱鬧不斷，並帶動周邊大溪老街、餐飲及觀光景點人潮。

陳冠義指出，花彩節雖於今日閉幕，但主展區花況仍盛開，考量民眾希望延續賞花行程，市府決定閉幕不閉園，保留部分裝置藝術及花田步道至11月29日，開放民眾自由參觀，邀請尚未造訪或想再次賞花的民眾，把握最後花期，前往大溪月眉休閒農業區欣賞花海。

農業局提醒，閉幕不閉園期間現場不另安排活動及管制，民眾可自由走訪花田及步道，賞花時請留意自身安全、踩穩腳步，勿踩踏花卉或破壞景觀設施，共同維護花田環境。活動相關資訊可至桃園花彩節、大溪區月眉休閒農業區及桃園好農Facebook粉絲專頁查詢。

今年桃園花彩節展期逢好天氣，人潮不斷。圖／桃園市農業局提供