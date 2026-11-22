桃園市推動人本交通獲中央肯定，4項道路改善工程在內政部2026年「馬路好行」評比中獲獎，其中桃園火車站後站周邊道路改善工程拿下特優，中壢龍慈路工程獲優等，舊司法園區及龜山大崗國中周邊工程也獲佳作。工務局表示，市府透過拓寬人行道、改善路口及通學環境，降低人車衝突，並結合綠化、無障礙設施，盼能讓市民步行安全、舒適。

工務局表示，獲特優的桃園火車站後站工程涵蓋大林路、昆明路、建國路及延平路，新設974公尺實體人行道、1201公尺標線型人行道，並刨鋪1萬7442平方公尺路面、整建168公尺圍牆及改善14處路口，讓後站與客運總站周邊步行動線更連續。

市府指出，工程透過縮減車道寬度、消除路肩，重新分配人車空間，同時保留適當停車格位，兼顧商圈需求；更採用號稱全台首創的「三心圓複曲線」路口設計，讓緣石貼近車輛轉彎軌跡，降低內輪差碰撞風險。

獲優等的中壢龍慈路工程，改善龍岡路三段至中山東路三段約1.7公里道路及13處路口，人行道最寬達6.5公尺，並設置雙色溫路燈、庇護島、Z字型穿越道及擴大行人停等區，另結合自行車共道、雨水花園、複層植栽與眷村意象，兼顧通行安全及景觀。

獲佳作的舊司法園區周邊工程，則由市府拆除圍牆、整理綠地並打造林蔭步道，將周邊人行道淨寬拓至2公尺以上，串連向陽公園；另整合汽機車停車空間，配合未來機關進駐需求，同步推動電纜地下化及老舊導線更新。

另一佳作為龜山大崗國中周邊工程，改善文化二路、復興二路約1652公尺道路，透過增設實體人行道、候車亭、無障礙坡道、通學巷及路口照明，提升學生通學安全；並設置交通安全互動牆、地面彩繪、雨水回收系統與昆蟲旅館，融入環境教育。市府表示，未來將持續向中央提報人本環境改善計畫，打造安全、舒適且友善的步行空間。