桃園鐵路地下化、捷運路網及航空城等重大建設陸續推進，城市空間也將迎來轉型。桃市府今發布「下一個桃園：十五年城市轉型計畫」，以2040年為目標，以串聯、轉型、歸屬3階段推動城市改造。市長張善政強調，未來15年桃園要從「發展城市」走向「生活城市」，不只發揮國際機場與產業聚落優勢連結世界，更要落實「從國門到家門」，讓來桃園打拚的人願意留下生活。

都發局長江南志表示，2040年並非單純宣示工程完工時程，而是一把規畫的時間尺，讓不同階段建設相互銜接、發揮效益。市府規畫「3個5年」城市空間轉型，2026至2030年為「串聯」階段，加速推動捷運、航空城與重大交通建設；2031至2035年進入「轉型」，捷運路網、鐵路地下化及整體開發區陸續成形；2036至2040年則邁入「歸屬」，讓交通、產業空間及公共設施逐漸融入市民日常。

江南志指出，桃園城市轉型將以「可及、宜居、可負擔」為3大核心條件，希望把寶貴時間還給市民生活，並讓高品質環境走進日常。未來圖書館、公園、運動設施、活動中心及托老托幼等公共服務，將配合TOD場站配置，再透過人本交通系統串聯，讓親子、青年及長者都能便利取得所需服務。

居住方面將透過「站站都有家」策略，把社會住宅、可負擔住宅與場站開發結合。目前市府與中央已規畫86處社會住宅基地、逾2.3萬戶，其中超過7成位於大眾運輸場站周邊；A20、A21及體育園區等新開發區，也透過都市計畫要求建商捐建「可負擔住宅」，並優先提供育兒家庭，希望讓更多青年能在桃園安心成家。

都發局表示，今年台灣設計展在桃園透過工作坊及城市模型，讓民眾提前看見2040年的城市樣貌，此次出版「下一個桃園：十五年城市轉型計畫」，則進一步呈現未來15年城市發展藍圖，希望桃園在重大建設逐步到位後，不只是一座快速成長的城市，也能成為不同世代、不同背景市民都能找到歸屬感的永續宜居城市。