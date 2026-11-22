選前黃金周，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天舉辦「竹北大眾騎」，於斗崙清水祖師廟參香祈福後，與市民及志工組成單車車隊，以一日時間騎遍竹北31個里，全程同步網路直播。選戰進入最後一周，邱臣遠以此行回顧參選以來走遍竹北的歷程，並向支持者表達感謝。

邱臣遠表示，自接受徵召以來，他持續走訪竹北各地的市場、社區與街頭，與市民面對面交流。此次以單車串連全市31里，代表這段期間走遍竹北每個角落的足跡，也象徵每一個里、每一個社區，都是竹北不可或缺的一部分。

邱臣遠指出，這場選戰從他一個人出發，如今身邊已有一群人同行。一個人走得快，一群人走得遠，能走到今天，靠的是每一位願意站出來的市民與志工。

邱臣遠進一步表示，竹北近年人口快速成長，東區與西區、新遷入的家庭與在地居民，對城市有著不同的期待與生活經驗。騎過31個里，看見的是同一座城市，無論來自哪裡、住在哪一區，大家都是竹北人，都在為這座城市的幸福努力。竹北的未來，需要所有市民一起參與。

邱臣遠也感謝所有參與及協助活動的市民與志工。他表示，這段期間在各地聽到的聲音，都將成為未來市政推動的方向；選戰進入最後階段，他將持續與市民並肩同行。

邱臣遠呼籲竹北市民，11月28日踴躍出門投票，支持3號邱臣遠，讓這股一起走過的力量延續下去。