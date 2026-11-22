苗栗縣頭份市中央路、竹南鎮環市路人本交通被譽為標竿，國土管理署中區都市基礎工程分署從單一路段，延伸到苗北雙城都心10條街道，初步規畫約3億元經費，融入最新「國家都市林」理念，抬升行穿線、設置減速平台及車道瘦身等，全區速限每小時30或20公里，行人友善再升級。

國土署中區工程分署推動苗北雙城永續行人友善示範計畫，最近完成地方說明會，苗栗縣政府交通工務處指出，「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工程（頭份市中央路）2020年獲國土署「馬路好行」評選特優，第二期工程（竹南鎮環市路）今年獲優良，人本交通設計備受好評，國土署中區工程分署從單一路段，延伸到苗北雙城都心10條街道，並列為示範，接續設計中，定案後由縣府執行。

計畫範圍在公園路、八德一路、中央路及永貞路二段間10條街道，將會融入賴清德總統國家都市林」理念，初步規畫將會有苗栗縣首例抬升行穿線及減速平台，此外，停等區擴大，建置帶狀空間街角廣場，開闢都市計畫人行廣場，車道瘦身、道路曲折，及路口庇護島等設計，全區速限每小時30或20公里。

交工處強調，示範計畫友善行人，例如公園三街原4車道，路肩屬於未開闢之人行廣場，道路雙側缺乏人行道，未設停車空間，車輛占用路肩，規畫縮減車道，改為雙車道，設置2公尺寬自行車專用道及2公尺人行道，整併停車空間；公北三路原雙車道，未設停車空間，車輛占用路肩，規畫車道瘦身，增加庇護島與減速平台，整併停車空間， 角隅外推縮短行穿距離。