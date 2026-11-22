二○二六選前黃金周，民進黨苗栗縣長候選人陳品安昨舉辦「山線大團結」造勢大會，賴清德總統到場力挺，號召民眾出來投票。國民黨苗栗縣長鍾東錦昨也連趕多場造勢活動，晚間參加「竹南有光、我們都在」萬人點燈祈福晚會，對竹南鎮長候選人何秀綿因案羈押抱不平。

綠營昨在苗栗西山聖帝廟辦造勢活動，賴總統到場先入廟參拜，隨後上台致詞提到台北「洋流」，指陳品安與綠營台北市候選人沈伯洋都是有專業的新世代，同時有承擔的勇氣；賴總統也提到中央育兒津貼等福利政策，並指陳品安提出地方加碼方案，盼民眾全力支持，打造幸福平安的苗栗。

陳品安致詞時提及苗栗近十年在前總統蔡英文、賴清德總統支持下，獲中央二千三百多億元經費挹注，地方財政正慢慢轉好，若她當選，除了將敬老安心卡點數從七百點提高到一千點，也目標三年內解除中央對苗栗的財政控管；另外，陳品安昨天也對鍾東錦地方秘書涉及竹南鎮長賄選爭議發表看法，強調選舉應恪守乾淨透明，喊話鍾東錦回應是否知情。

鍾東錦昨日連趕多場造勢活動，晚間參加「竹南有光、我們都在」萬人點燈祈福晚會。關於秘書涉賄爭議，他日前強調竹南鎮九萬多人口，怎可能大剌剌送禮盒賄選，此事實屬冤案，他也向秘書的家人抱歉。

鍾東錦競選總部指出，竹南鎮長候選人何秀綿涉賄遭起訴後仍遭羈押很不合理，原本大家預估起訴後可獲交保，力拚最後選戰，但司法卻沒有給公平交代。希望司法爭議不要介入選舉，也不要太多政治操作；針對陳品安喊話及敬老安心卡點數議題，競總表示不再回應，以免選舉淪為口水戰。