二○二六選戰倒數，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理被控非法散布性影像，前天遭檢警搜索。徐前晚到新竹地檢署絕食抗議，將矛頭指向民進黨竹北市長候選人曾聖凱，質疑司法介選；曾聖凱則要求徹查影像散布源頭。

新竹地檢署強調，全案依具體事證偵辦，搜索經法院核准，與特定候選人或政治活動無關，相關程序均依法進行。

曾聖凱日前遭網路散布不實性影像，報案後，檢警循線查獲徐欣瑩團隊的李女；檢方前天搜索徐的競選辦公室，帶回李女並查扣電腦等設備，訊後諭知十萬元交保，但她覓保無著，最後改限制住居、出境、出海並定期向派出所報到。

「相關影片究竟是真實影像或ＡＩ製作，檢調是否查明？」徐欣瑩不滿檢警選前大動作搜索競辦，指電腦被扣導致選戰宣傳全面癱瘓，更將矛頭指向檢調尚在偵辦就發新聞稿的曾聖凱，同時也質疑檢警藉此取得競選機密，替民進黨對手鄭朝方蒐集情資，痛批「民主之恥」。

徐欣瑩絕食抗議，現場約百人陪同靜坐，黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科等人昨天也陸續到場聲援打氣；鄭麗文痛批「民進黨享受司法假期，在野黨面對司法地獄」，更向賴清德總統喊話「你緊張了嗎」。楊文科形容此市宛如美國水門案翻版，竹北市長候選人吳旭智則陪徐靜坐，美麗島電子報董事長吳子嘉也批評司法介入選舉。

曾聖凱昨天偕律師召開記者會，指出不實性影像從境外帳號發布，再透過社群及ＬＩＮＥ群組擴散，甚至有人挨家挨戶展示，連妻子私人社群帳號也遭辱罵，質疑背後涉及組織性散布。他點名徐欣瑩、吳旭智說清楚是否知情或有人參與，呼籲司法徹查，勿以政治抗議向司法施壓。