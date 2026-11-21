桃園火車站前商圈新民立體停車場，二○二三年吹熄燈號，市府推公辦都更盼舊城再生，預計能分回一棟含一千五百坪商業空間的商辦大樓，將委由專業團隊營運，不少品牌業者都感興趣。

新民立體停車場公辦都更案位於桃園區民權路與新民街周邊，市府二○二五年七月與聯上開發公司簽約，基地納入周邊鄰地，開發總面積約一千五百坪。預計興建三棟含商辦及住宅的複合式大樓，市府可分回其中一棟，未來一樓到三樓為商業空間，四樓做圖書館，五樓以上是辦公空間。

都發局指出，市府首次公辦都更分回商業空間，預計未來標租由專業團隊打造兼具在地特色與多元機能的複合式商場，因此先邀業者交流，以利後續空間規畫符合業界需求；此次招商邀請到誠品、無印良品、大魯閣、台鋁商城及京站實業等知名業者給意見，會中談到餐飲進駐，將納入規畫考量。

另外，桃市府也持續推動舊城區人本環境改善，除了景福宮周邊人行道拓寬、桃園國小藝文生活通學步道，桃園區成功路（四十一巷至朝陽街）改善計畫也在進行中，盼透過建築基地退縮留設沿街步道，也盼新民老街歷史通廊串聯新民老街、七七藝文町及景福宮等歷史文化場域，形塑舊城商業藝文廊帶。

住宅發展及都市更新處強調，市府將透過公私協力，整合都市更新、商業發展、文化資源及人本環境改善，讓新民立體停車場公辦都更案成為連接桃園舊城再生的重要節點，打造兼具歷史文化底蘊、現代商業活力及友善步行環境的桃園舊城新生活圈。