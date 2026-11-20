桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊今天下午前往桃園區某日照中心，模擬長照機構火警及狹小巷弄救災，演練通報、長者疏散、初期滅火、人命搜救與消防車部署，提升機構自衛防災及消防人員搶救能力，降低火災傷亡風險，並確保長者安全。

分隊長黃章瑋說，長照機構收容的多為高齡長者，部分長者行動不便，火災發生時，除了第一時間通報及滅火，如何在有限時間內協助長者安全撤離，更是機構面臨的重要考驗。尤其部分日照中心位於巷弄內，消防車輛進出、救災器材部署及消防水線延伸，都可能受到道路環境限制。

演練地點位於桃園區自強路，提供日間照顧、居家服務及短期夜宿等多元長照服務，依不同長者需求提供照護支持。考量機構服務對象多為高齡者，一旦發生火警，疏散過程必須仰賴工作人員協助，因此桃園市消防局第一大隊三民分隊特別結合機構辦理實地火災搶救演練。

演練以日照中心發生火警為模擬情境，機構人員依照自衛消防編組分工，執行火災通報、初期滅火及長者疏散引導，讓工作人員熟悉火警發生後的應變程序，並練習如何在第一時間協助行動不便的長者避難。

消防人員則針對狹小巷弄的救災特性，實際操作消防車輛部署、救災動線規劃及消防水線延伸等項目。消防人員抵達現場後，立即進行火場狀況評估，接續展開消防水線佈設、射水滅火及人命搜救，藉由實際操作熟悉周邊道路環境，提升狹窄空間的救災效率。

黃章瑋表示，狹小巷弄一直是消防救災面臨的挑戰，尤其日照機構服務對象多為高齡長者，行動能力及避難需求各有不同，更需要事先規劃完善的疏散動線。

大隊長賴志忠指出，消防員平時除了必須熟悉轄區道路及周邊環境，也要透過實地演練持續精進救災技能；長照機構則應落實自主防災訓練，讓工作人員熟悉火警通報、初期滅火及長者避難引導程序，才能在消防人員抵達前掌握黃金應變時間，爭取搶救先機，降低火災造成的人員傷亡風險。

桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊今天下午前往桃園區某日照中心，模擬長照機構火警及狹小巷弄救災，演練通報、長者疏散、初期滅火、人命搜救與消防車部署。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局第一救災救護大隊三民分隊今天下午前往桃園區某日照中心，模擬長照機構火警及狹小巷弄救災，演練通報、長者疏散、初期滅火、人命搜救與消防車部署。圖／桃園市消防局提供