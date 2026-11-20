竹北光節再傳國際捷報！「2026竹北光節－盛世之境」繼本月初勇奪美國繆思設計大獎最高榮譽鉑金獎後，近日再拿下羅馬設計獎照明設計類最高級別鉑金獎，接連獲得美國、歐洲兩大國際設計獎肯定，也讓竹北光節自2024年創辦以來，連續3年獲得國際獎項。

竹北市公所指出，2026羅馬設計獎（Rome Design Awards）由國際專業評審團進行評選，竹北光節從眾多作品中脫穎而出，獲得「照明設計－活動與展覽照明類」鉑金獎，這也是該獎項最高級別榮譽，展現竹北在公共藝術、科技應用及城市美學上的成果。

今年竹北光節以「盛世之境」為主題，結合光影藝術、水霧科技與沉浸式互動體驗，突破傳統燈會以靜態燈飾為主的展演形式，將燈區打造成融合科技與藝術的公共展演空間，讓民眾能透過互動裝置感受光影變化，展期間吸引高達60萬人次賞燈。

市公所表示，竹北光節自2024年創辦以來，逐步跳脫傳統燈會框架，朝向藝術光節轉型，不再只是節慶期間的燈光布置，而是將科技創意、藝術設計與城市景觀結合，讓公共場域成為民眾親近藝術的生活空間，也藉此打造具有辨識度的城市文化品牌。

市長鄭朝方表示，竹北光節能夠接連獲得國際設計獎項肯定，是所有參與創作、規畫與執行團隊共同努力的成果，更是全體竹北市民共享的榮耀。未來將持續透過藝術與科技結合，深化城市美學，讓竹北不僅以科技產業聞名，也能透過光影藝術展現不同的城市魅力。

市公所強調，竹北光節從地方節慶活動逐步發展為獲得國際肯定的城市品牌，未來將持續推動公共藝術及創新展演，讓城市美學融入日常生活，提升竹北在國際舞台上的能見度。

2026竹北光節「盛世之境」結合光影藝術、水霧科技與沉浸式互動體驗，展期間吸引60萬人次賞燈，近日再獲羅馬設計獎鉑金獎肯定。圖／竹北市公所提供

2026竹北光節「盛世之境」結合光影藝術、水霧科技與沉浸式互動體驗，展期間吸引60萬人次賞燈，近日再獲羅馬設計獎鉑金獎肯定。圖／竹北市公所提供

2026竹北光節「盛世之境」結合光影藝術、水霧科技與沉浸式互動體驗，展期間吸引60萬人次賞燈，近日再獲羅馬設計獎鉑金獎肯定。圖／竹北市公所提供

2026竹北光節「盛世之境」結合光影藝術、水霧科技與沉浸式互動體驗，展期間吸引60萬人次賞燈，近日再獲羅馬設計獎鉑金獎肯定。圖／竹北市公所提供