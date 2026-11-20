苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心今天落成啟用，未來除作為村民集會、休閒場所，縣府也規畫設置社區照顧關懷據點。縣長鍾東錦恭喜朝陽村鄉親終於擁有屬於「自己的家」，並鼓勵社區長輩踴躍到活動中心，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活過得更健康充實。

縣府指出，銅鑼鄉朝陽社區長期沒有活動中心，村民休閒、集會、才藝學習、運動等活動都需向附近商借場所，不僅增加活動籌辦上的困難與不便，也降低社區與鄰里居民間交流互動的機會。地方有感於長期「寄人籬下」的不便，多年前著手「催生」活動中心，歷經6任鄉長、各級民意代表努力，並獲縣長鍾東錦支持，選定鑼鄉朝西段535、536等2筆縣有地，作為朝陽社區活動中心新建基地。

活動中心用地2020年5月完成興辦事業計畫，2023年10月完成有償撥用取得土地，新建工程獲縣府補助300萬，公所自籌2380萬元，總經費含設計監造費共2680萬元，2025年12月動土、今年11月6日竣工，並於今天辦理啟用典禮。

縣府指出，新建的朝陽社區活動中心為地上一層樓建築，面積共1345.81平方公尺，建築面積435.8平方公尺，內部配置電視、音響、冷氣等設備，提供村民舒適便利的活動環境。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、銅鑼鄉長謝昌年、代表會主席林九炲、朝陽村代理村長龔源彬、朝陽社區發展協會理事長張坤慶、立委陳超明辦公室主任張正秋、議員黃芳椿、黎尚安、羅貴星上午共同為活動中心落成啟用剪綵，社區媽媽帶來「公背婆」舞蹈，新隆國小表演祥獅獻瑞，各村村長、代表和鄉親多人到場觀禮。

謝昌年指出，鄉公所花了整整4年時間，終於取得用地，活動中心完工對地方不僅是社區居民休閒聚會場所，並可落實政府長照服務政策，未來將根據在地居民需求，提供更妥適合宜的服務與活動，關懷照顧社區民眾，讓社區居民在地安老，社區共好理念共同落實。

朝陽社區發展協會理事長張坤慶感謝鍾縣長、歷任鄉長及村長的大力幫忙，讓鄉親引頸企盼多年的活動中心落成啟用。他表示，銅鑼鄉有10個村，先前只剩朝陽村還沒有關懷據點，他希望活動中心啟用後，盡速設置社區照顧關懷據點關懷、服務更多年長鄉親。

鍾東錦指出，朝陽村社區活動中心歷經6任鄉長，一棒一棒接力推動，如今終於落成啟用。前人的努力「我們不能忘」，尤其前鄉長謝其全和前村長在今天活動中心落成時，兩人都已故，雖然感慨，但還是要謝謝他們。

鍾東錦肯定現任鄉長謝昌年不斷努力，副縣長邱俐俐的居中協調，才順利取得土地興建活動中心，縣府會全力協助內部設施，並指示社會處盡速在活動中心設置社區照顧關懷據點，讓活動中心發揮最大功能，讓地方長輩們有地方可去，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，享受快樂的銀髮生活。

苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心今天落成啟用，未來除作為村民集會、休閒場所，縣府也規畫設置社區照顧關懷據點。圖／苗栗縣政府提供