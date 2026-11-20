新竹縣政府今宣布AI算力跨域媒合暨數位服務政策發展藍圖，將攜手緯創資通、明新科技大學推動AI算力合作，提供新創團隊及教育領域所需算力資源，支持AI技術開發與應用實證，並同步發布數位服務政策發展藍圖，以主動服務為核心，擘畫縣府數位治理方向。

縣府今早舉辦記者會，縣長楊文科表示，新竹縣數位治理將以「主動服務」為核心，推動公共服務從過去「人找服務」轉型為「服務找人」，並聚焦智慧交通、文化教育、智慧醫療、產業創新及安全韌性五大主軸，透過AI科技及跨局處資料整合，讓科技服務更貼近縣民需求。

楊文科指出，縣府多年前已展開AI產業布局，AI智慧園區是「五支箭」重要政策之一，緯創資通也是園區進駐企業，已於去年6月啟用全球營運總部。此次緯創預計提供AI算力，支援縣內SBIR新創團隊技術開發及場域實證；明新科技大學則提供算力資源，協助高中、國中小推動AI教育，培養學生數位素養及創新能力。

楊文科表示，AI算力跨域媒合的目的，是讓科技資源被更多人運用，從產業發展延伸至在地創新及教育，發揮更大效益。

數位發展處長劉奕帆表示，數位服務藍圖由資訊軟體服務商業同業公會邀集專家規畫，納入「智慧創新沙盒計畫」民眾提案，今年智慧沙盒創新競賽共徵集262件提案，作為政策規畫參考。未來將整合跨局處資訊、流程及服務管道，主動提供民眾所需資訊與協助，並兼顧偏鄉、高齡及不同數位能力族群需求。

劉奕帆指出，藍圖也將以人才培育、資訊安全及標準規範為基礎，持續依民眾需求及科技發展調整服務，透過跨局處合作，提升政府服務便利性。

楊文科強調，科技是工具，溫度才是核心，縣府推動智慧城市不只追求科技創新，更希望讓科技轉化為縣民有感的公共服務，打造智慧、便利且有溫度的幸福竹縣。

縣長楊文科強調，科技是工具，溫度才是核心，縣府推動智慧城市不只追求科技創新，更希望讓科技轉化為縣民有感的公共服務。記者郭政芬／攝影

此次緯創將預計提供AI算力，支援新竹縣內SBIR新創團隊技術開發及場域實證。記者郭政芬／攝影

新竹縣府並同步發布數位服務政策發展藍圖，以主動服務為核心，擘畫縣府數位治理方向。記者郭政芬／攝影