新竹縣新豐鄉明新科技大學周邊交通壅塞多年，車流與學生、行人交織，地方盼改善交通瓶頸。新豐鄉公所與校方歷經2年半協調，終於促成校園圍牆退縮，投入約1000萬元改善明新街道路及人行環境，昨天動工，預計180天完工，盼提升行車效率及行人安全。

明新科大周邊有康樂路、明新街、竹5線及台1線等多條道路交會，交通動線複雜，加上學生及居民往來頻繁，長期面臨道路狹窄、車流壅塞及人車爭道等問題。新豐鄉公所推動「明新街人行環境改善工程」，總經費約1000萬元，其中縣府補助300萬元，其餘由公所自籌，昨天舉行動工典禮。

新竹縣長楊文科表示，明新科大周邊交通瓶頸自1996年起便受到地方關注，尤其康樂路、明新街與台1線交會處，長年影響交通順暢。如今在鄉公所、校方及地方人士共同協調下，終於促成校方提供土地、退縮圍牆，讓道路拓寬工程得以推動，雖然工程規模不大，卻能帶來顯著交通效益。

新豐鄉長徐煒傑指出，工程歷經約2年半協調，感謝明新科大董事會及校方支持，也感謝前鄉長李錦復居中協助，順利完成圍牆退縮及相關都市計畫程序。第一期工程將優先施作圍牆退縮、車道拓寬及人行步道，並配合電力管線地下化、電信箱及交通設施遷移，力拚180個日曆天完工。

明新科大校長呂明峯表示，改善範圍從學校正門延伸至側門，全長約800多公尺，校方同意將圍牆往校內退縮，並配合拆除年久失修、已無使用的舊招待所，提供道路改善空間，盼完工後讓師生及周邊居民通行更加安全。

公所說明，工程將拆除部分校園圍牆，向內退縮約3.5至5公尺，並遷移交通號誌、電桿及電信箱，增加道路通行空間，拓寬車道並畫設標線型人行道。部分路段退縮空間約3.6公尺，兼顧車輛通行與行人安全，後續也將持續檢討周邊交通環境，逐步改善長期壅塞問題。

明新科技大學周邊道路狹窄、車流量大，校方配合退縮圍牆約3.5至5公尺，將拓寬車道並設置標線型人行道，改善人車爭道問題。圖／新竹縣政府提供