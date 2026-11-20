苗栗市公所今天上午舉辦「泥土裡的客庄魔法」食農教育手作派對及田區拔蘿蔔體驗營，邀苗栗市6所幼兒園近300名小朋友參與。市公所表示，這項活動透過田間採收、農業知識解說及趣味競賽，讓孩子走出教室、進入農田，感受農作物從土地到餐桌的過程，在歡笑與探索中培養珍惜食物、尊重自然的觀念。

市公所產業發展課表示，此次活動以「親近土地、認識農業、體驗客庄文化」為主軸，結合苗栗在地農業資源，規畫適合幼兒參與的田間體驗課程。課程上午在玉清里大倫巷附近的農地舉辦，由苗栗市農會專業人員帶領，介紹白蘿蔔的生長特性、採收方式及田間安全知識，並讓孩子們戴上手套、提著茄芷袋將蘿蔔一根根從土中拔起，希望透過實際接觸農作物，認識平日餐桌上常見的食材，體會農民辛勤耕耘的付出與收穫的喜悅。

除了田間採收體驗，現場也安排「跳跳TEMPO」食農教育趣味競賽，將蘿蔔生長、農業知識及惜食觀念融入活潑的對錯問答遊戲，讓小朋友透過肢體跳躍與互動挑戰，在遊戲中加深對農作物的認識，寓教於樂。小朋友上午採收的蘿蔔，有不少個頭都還小，孩子可輕鬆拔起，農地裡洋溢開心的笑聲。

苗栗市長余文忠、市農會理事長潘素貞等人上午也到場與孩子同樂。余文忠強調，食農教育不僅要認識農作物，更是讓下一代重建與土地、環境及飲食文化之間的連結，苗栗有豐富的客庄農業文化，白蘿蔔也是在地飲食中常見食材，從新鮮蘿蔔到蘿蔔乾、蘿蔔糕料理，都蘊含著客庄珍惜食材、善用農產的生活智慧。未來市公所將持續結合在地農業特色與教育資源，推動多元食農教育活動，讓更多家庭與學童走進農村、認識客庄。

苗栗市公所今天舉辦「泥土裡的客庄魔法」食農教育手作派對及田區拔蘿蔔體驗營，邀苗栗市6所幼兒園近300名小朋友參與，開心下田拔蘿蔔。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所上午舉辦「泥土裡的客庄魔法」食農教育手作派對及田區拔蘿蔔體驗營，邀6所幼兒園近300名小朋友參與。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所今天舉辦「泥土裡的客庄魔法」食農教育手作派對及田區拔蘿蔔體驗營，邀苗栗市6所幼兒園近300名小朋友參與，開心下田拔蘿蔔。記者胡蓬生／攝影