桃園站前商圈新民立體停車場2023年吹熄燈號，市府推公辦都更盼舊城再生，新大樓不僅有商辦空間，還有圖書館規畫，昨邀業界交流，誠品、無印良品和京站的品牌業者都感興趣，會中討論熱絡。

新民立體停車場公辦都更案位於桃園區民權路與新民街周邊，市府2025年7月與聯上開發公司簽約，都更計畫納入周邊臨地，基地總面積約5048平方公尺，預計興建3棟包含商辦及住宅的複合式大樓，未來市府可分回其中一棟，未來1至3樓共1500坪為商業空間，4樓做圖書館，5樓以上則是辦公空間。

都發局指出，市府首次公辦都更分回商業空間，預計未來標租由專業團隊打造兼具在地特色與多元機能的複合式商業空間，因此在使用上必須考慮業者實際需求。此次招商邀請誠品參與，無印良品、大魯閣商場事業、台鋁商城及京站實業也熱情參與，業者在內部空間設計給了許多建議，也提出設置餐飲美食空間需求，都將納入未來規畫考量。

都發局表示，市府持續推動舊城區人本環境改善，包括已啟用的景福宮周邊人行道拓寬工程、桃園國小「藝文生活通學步道」計畫，及正在推進的成功路（41巷至朝陽街）改善計畫，透過建築基地退縮留設沿街步道及開放空間，並規劃「新民老街歷史通廊」，串聯新民老街、七七藝文町及景福宮等歷史文化場域，逐步改善舊城區步行環境，並形塑具舊城商業藝文廊帶。

住宅發展及都市更新處強調，市府將持續透過公私協力，整合都市更新、商業發展、文化資源及人本環境改善，讓新民立體停車場公辦都更案成為連接桃園舊城再生的重要節點，打造兼具歷史文化底蘊、現代商業活力及友善步行環境的桃園舊城新生活圈。

桃園市新民大樓都更基地位於桃園火車站前商圈，屬精華商業區土地，不少業者感興趣。聯合報系資料照