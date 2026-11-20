新竹市公共工程國際獲獎再傳捷報，新竹市府推動兩項校園建設工程，於2026年美國繆思設計大獎(MUSE Design Awards)國際競賽中雙獲獎，其中「新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」奪下金獎(Gold Winner)，「新竹市南華國中人本交通環境改善工程」則獲銀獎(Silver Winner)，展現市府推動校園建設及優化人本交通環境的成果，獲得國際評審肯定。

工務處表示，美國繆思設計大獎(MUSE Design Awards)由國際獎項協會(International Awards Associate, IAA)主辦，創立於2015年，評選領域涵蓋建築、室內、產品、景觀、照明及概念設計等多元類別，吸引全球設計團隊、建築師及企業參賽。依主辦單位公布資料，累計參賽作品已逾10萬件，參賽國家及地區超過130個，並由來自不同國家的專業人士組成評審團，具有國際參與規模及專業評選機制。

本屆競賽採國際專業評審機制，作品須經評審依設計創意、原創性、執行品質、創新程度及實際效益等面向評分，並依評分結果授予不同獎項。這次竹市兩項公共工程分別取得金、銀獎，代表工程設計理念與實際執行成果獲得國際專業評審肯定，也讓竹市公共建設成果站上國際舞台。

工務處說明，榮獲金獎的「建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程」，總經費約3.7億元，除獲2026年美國繆思設計大獎金獎肯定，也獲行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」。工程以校園整體連結為設計核心，結合基地地形及歷史水路特色，透過建築量體配置、空橋串聯及戶外空間整合，營造兼具空間機能、自然採光、通風及生態永續理念的校園環境，完善教學空間與戶外活動場域。

另一項獲銀獎的「南華國中人本交通環境改善工程」，總經費約5524萬元，透過校園圍牆退縮、人行空間拓寬及校門位置調整，重新整合學生通行、家長接送與周邊交通動線，改善校園周邊人車交織情形，提升通學安全與步行舒適度，落實以人為本的公共空間設計理念。

工務處說，公共工程不僅是基礎設施的建置，更應透過專業規畫與設計，兼顧空間美學、實用機能、環境永續及民眾需求。此次兩項工程分別榮獲2026年美國繆思設計大獎金獎及銀獎，展現竹市在公共工程規畫設計與執行品質上的成果。

新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程奪下2026年美國繆思設計大獎金獎。圖／新竹市府提供

新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程奪下2026年美國繆思設計大獎金獎。圖／新竹市府提供

新竹市建功高中校園整體規畫暨國中部新建校舍工程奪下2026年美國繆思設計大獎金獎。圖／新竹市府提供