耶誕節將至，華泰名品城今年以「Christmas Wonderland」為主題，將整座園區變身為充滿19、20世紀復古馬戲魅力的「聖誕尋寶樂園」，民眾最期盼的20米「Gloriday華泰穿越聖誕樹」將華麗回歸，園區集結36個攤位，還有精彩的夜間遊行，邀請民眾一起走進聖誕奇境。

華泰名品城總經理劉亭君表示，今年將華麗馬戲場景直接搬進園區，三大廣場分別以Wanna-land、Wonder-land及Wander-land打造各具特色的聖誕主場景。一期打造成冬季耶誕樂園，包含華麗旋歐式轉木馬、萌系聖誕小象、Gloriday地標鐵殼字、胡桃鉗、巨型聖誕球、聖誕樹海與燈串堆疊耶誕氣氛。

二期最受歡迎的20米高「Gloriday華泰穿越聖誕樹」再度登場，樹體周邊有旋轉木馬、聖誕胡桃士兵、長頸鹿、獅子環繞在樹體外圍，營造童話氛圍。走進巨型金色鑰匙孔拱門，可嗅到木質香氣，透過五感體驗，打造樹體內魔幻奇境，每日從下午16時30分至20時可體驗聖誕樹飄雪燈音秀。

三期則規畫地景裝置，民眾可以與耶誕老公公、雪兔、聖誕綿羊及耶誕燈串，一起合影拍美照，每周六晚上還有「Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅」熱情開演。

此外，最受歡迎的「Gloriday聖誕市集」今年有36攤，從異國風味、台灣美食、甜點類、零食類、美妝及日用品都有網羅。劉亭君指出，今年還推出Wonder Box聖誕分享拾光倒數月曆禮盒」，內容物包含茶飲、點心與花果磚，讓每一次開箱都有不同的小確幸，將節慶的甜蜜與驚喜收進每一格倒數日常。

每周六晚上還有「Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅」熱情開演。圖／華泰名品城提供