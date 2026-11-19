賽夏族矮靈祭paSta'ay（巴斯達隘）今年是十年大祭，20日起一連3天在南庄向天湖舉行，苗栗縣警局頭份分局表示，活動期間往會場交通實施管制，遊客多可利用收費接駁車上山。

賽夏族巴斯達隘每2年舉行一次，每10年舉行大祭，今年適逢10年大祭，將於11月20日至22日在苗栗南庄鄉東河村向天湖巴斯達隘祭典廣場舉行，頭份分局預期除有苗栗南庄鄉、獅潭鄉及新竹縣五峰鄉族人參與，勢必吸引大量遊客前往體驗。

頭份分局今天表示，為方便遊客上山，苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會委由幸福巴士辦理收費接駁，分別於南庄遊客中心、東河櫸木餐廳前及向天湖牌樓設置3處接駁站，搭車時間為活動期間每天下午1時至翌日上午8時，活動最後一天延至23日上午10時。

為維護活動期間交通及停車秩序，頭份分局預計投入逾200名警力、義交、義警全天候於中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施交通管制，派員由南庄大橋至祭典會場周邊沿線巡邏，並於中加拉灣及會場設置管制站及臨時指揮所，供民眾諮詢。

警方提醒，停車部分，南庄鄉公所及賽夏族巴斯達隘文化協會提供南庄地區公有及私人停車場共801個車位，東河地區（吊橋下及櫸木餐廳前）停車場115個車位；向天湖停車場約600個小型車車位則供當地族人及貴賓使用，遊客無通行證者請搭乘接駁車前往。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處表示，巴斯達隘是賽夏族重要的傳統祭儀，其文化意涵並非一般慶祝豐收的歡樂祭典，而是蘊含感恩與和解精神的儀式，祭典連續3晚，每晚6時至翌日清晨6時進行，賽夏族人透過傳統祭歌、祭舞及一系列祭儀，延續珍貴歷史記憶，凝聚族群情感。

原民處提醒，民眾應以尊重、謙卑態度參與祭儀，並遵守部落傳統規範與禁忌，入場前，須先至祭屋前由朱家主祭繫上芒草，祈求平安；未經邀請不得進入祭屋，也不得在祭屋大門正前方走廊及祭場東方站立或逗留；祭典期間不得任意演唱、舞動非祭典相關歌舞，亦不可觸摸神鞭、肩旗及十年大祭旗等祭儀物品。