國民黨竹北市長候選人吳旭智日前質疑，竹北市公所明年度總預算多項建設經費縮水或歸零。市公所回應，首長交接之際，預算回歸常態規模是為保留財政彈性。民眾黨縣議員林碩彥則再批，連維持公所運作及基層照護的經常門預算都大幅縮減，質疑鄭朝方對民進黨接棒竹北市長缺乏信心，讓竹北建設淪為可割捨項目。

對此，竹北市公所回應，依據地方制度法，有權審議及刪減預算的是立法院、縣議會與代表會等立法機關。竹北市公所的預算自有竹北市民代表會依法嚴格把關，無勞縣議員越級代勞、下降格局。呼籲林碩彥議員專注於縣議會本分，切勿偷換概念，抹煞基層公務人員依法行政的專業與辛勞。

林碩彥指出，竹北市公所116年度總預算大減逾1億3000萬元，數十項延續性預算減列逾六成，超過10項民生經費歸零，連公務運作、校園安全修繕及弱勢照護等基本支出也遭刪減。

林碩彥批評，鄭朝方過去以市集、嘉年華及宣傳活動營造施政形象，如今卸任在即，卻留下預算縮減問題，質疑鄭朝方只重個人政績，未重視竹北長遠發展及民生需求。民眾黨竹北市民代表候選人李心然則指出竹北市明年度預算縮水，施政缺乏延續性。

對於市公所及民進黨陣營稱「首長交接之際，預算回歸常態性規模是保留財政彈性」的說法，林碩彥反駁，市公所及民進黨陣營以首長交接、預算回歸常態規模為由，稱是為保留財政彈性，根本是政治話術。

他質疑，若對黨內提名的接班人有信心，應編列具延續性的市政預算，讓施政無縫接軌；如今鄭朝方大幅刪減預算，恐讓下一任市長面臨施政空窗及財政壓力，相關後果將由市民承擔。

林碩彥強調，竹北是全台人口成長最快、年輕家庭最密集的科技城市，教育安全、早療支持、市場輔導及道路維護都是迫切的民生需求，不應因政治因素而停擺。他呼籲市民看清民進黨「重行銷、輕建設」的執政模式，竹北需要的是務實、恪守財政紀律的治理團隊，而非將城市建設作為個人政治籌碼。