選戰倒數9天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天與南投縣長許淑華合體直播，分享跑遍全縣13鄉鎮市的拜票甘苦。她透露，日前向選民懇託支持，對方竟反過來拜託她「一定要當選，新竹縣才有希望」，讓她相當感動。談及未來施政，她也提出AI智慧健康手環等政策，希望讓科技真正走入民眾生活。

徐欣瑩今天下午在竹北競選總部與許淑華進行「神力女超人出任務」直播，兩人除了交流選戰經驗，也接受現場青年提問。徐欣瑩表示，新竹縣幅員廣大，13鄉鎮市各有不同特色，尤其選戰期間活動經常集中在傍晚5時30分至7時，同一時段可能有多場邀約，光是往返不同鄉鎮就得花費30至40分鐘，如何兼顧各地行程是一大挑戰。

徐欣瑩說，自己曾擔任兩屆新竹縣議員、兩屆立委，長期深入地方，知道鄉親最重視的就是候選人是否願意親自到場。即使行程再緊湊，仍希望盡可能走遍13鄉鎮市，與民眾面對面交流。

她分享，最近拜票時不斷向鄉親說「拜託支持」，沒想到有民眾反過來告訴她：「你不要拜託我，是我要拜託你，我拜託你一定要當選啊，我們新竹縣才有希望。」對方急切的語氣讓她印象深刻，也感受到支持者對未來縣政的期待。

直播中有青年關心，徐欣瑩提出的AI政見究竟如何幫助一般縣民。徐欣瑩坦言，剛開始向長輩介紹「雙AI」政策時，不少人聽不懂，後來她改用生活化的方式說明，不再強調艱深的科技名詞，而是直接告訴民眾，未來希望提供具有健康監測功能的智慧手環。

徐欣瑩指出，智慧手錶可協助掌握心率、血壓、睡眠及運動情形，久坐時也能提醒起身活動；對於可能迷路或走失的長輩，則希望透過GPS定位及導航功能提供協助。她強調，推動AI不是要民眾先學會科技，而是讓科技主動協助民眾解決生活問題。

她也提出運用AI改善交通、推動智慧縣政等方向，盼讓新竹縣的科技優勢不只停留在產業發展，更能落實到長者照顧、交通管理及日常公共服務，讓不同年齡層的縣民都能感受到智慧科技帶來的便利。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天準備新竹特色東方美人茶，款待遠道而來的南投縣長許淑華，兩人一邊品茶、一邊交流選戰經驗，氣氛輕鬆。記者黃羿馨／攝影

南投縣長許淑華今天北上力挺國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，兩人合體直播分享選戰經驗，許淑華也以自身24年從政經驗，為徐欣瑩傳授勝選心法。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩表示，許多長輩聽不懂AI，因此她改用白話介紹智慧健康手環政見，強調可監測心率、睡眠，還具備GPS定位及緊急求救功能。記者黃羿馨／攝影