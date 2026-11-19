亞矽創研中心既周邊土地未來發展示意圖。圖：桃園航空城公司提供

桃園航空城公司近期舉辦「亞矽創新聚落產業發展交流會」，邀集政府單位、智慧科技、前瞻能源及精準健康領域專家與企業，共同討論未來5至10年之產業發展趨勢與聚落發展方向，就區域發展前景交換意見並提出多元看法，作為後續亞矽創新聚落產業發展布局與長遠規劃之參考。

航空城公司舉辦亞矽創新聚落產業發展交流會，探討聚焦研發、驗證及場域需求。圖：桃園航空城公司提供

桃園已具備AI伺服器、半導體及IC載板等製造基礎。結合AI模型、軟體應用與算力資源，可讓既有硬體製造優勢延伸至智慧製造、無人科技等應用。亞矽創研中心鄰近高鐵、機場捷運及桃園國際機場，具備吸引研發人才與促進國際交流的區位條件，未來可結合在地產業資源，與桃園既有製造基地形成互補。

未來將參考討論與交流意見，結合招商推動亞矽創新聚落發展。圖：桃園航空城公司提供

會中就產業成長所需的配套條件交換意見， AI及半導體產業發展帶動用電需求，業者關注穩定供電、能源管理及備援能力，探討如何兼顧供電穩定與能源運用效率，讓企業能在實際運轉條件下進行設備整合與長時間測試。生技醫療產品從研發走向量產，若能串聯醫療院所、學研機構及專業服務業者，將有助降低企業跨區尋找資源的時間與成本。

會中就亞矽創新聚落未來研發支援服務方向進行討論，評估導入開放實驗室及共享設備，降低新創與中小企業取得研發、測試及認證資源的成本。會中亦討論實證場域的運用，未來可結合技術驗證與成果展示，促進企業與國內外供應鏈夥伴及潛在客戶合作，加速研發成果商品化。

本次交流意見提供亞矽創新聚落未來發展之產業服務及周邊資源串聯的參考，並透過「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」，引進具開發、產業導入及營運能力的團隊，共同推動聚落發展。(廣告)

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園航空城公司辦理亞矽創新聚落交流會 聚焦跨域研發與技術驗證