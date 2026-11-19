苗栗縣頭份市濫坑社區活動中心二樓增建工程今天上午開工動土，工期120個日曆天。市公所強調，這項工程核定總經費2300萬元，完工後全棟總樓地板面積將擴增至584平方公尺，且具備無障礙電梯、親子友善廁所等高品質環境。

頭份市公所表示，濫坑社區活動中心長期作為在地居民集會、文康與社福宣導的核心場所，因既有單層空間漸趨飽和，難以滿足日益增長的社區照護及多元活動需求。這次增建工程著眼於頭份市整體公共福利設施的戰略布局，將在現有單層結構上增建二樓空間，徹底解決濫坑社區活動中心長期空間不足的瓶頸，打造一座兼具「高齡照護、婦幼休閒、社區凝聚」的全齡友善樞紐。

頭份市長羅雪珠表示，濫坑社區活動中心二樓增建工程開工後，市公所團隊將會同監造與施工團隊嚴格督導各項施工品質與職業安全衛生管理，確保工程在最高安全標準下如期如質完工。

二樓落成啟用後，濫坑社區活動中心總樓地板面積將擴增至584平方公尺，約177坪。這座嶄新的全齡友善社區新地標，將成為濫坑社區凝聚鄉親情感、推動長者照顧關懷及辦理多元學習活動的堅實後盾。

上午的動土祈福典禮市長羅雪珠主祭，並邀地方民意代表、里鄰長及在地居民共同歡喜見證。市公所強調，因工程緊鄰高鐵，依規範規定配置緊急應變機制，確保高鐵行車絕對安全與周邊地基穩定。全棟並選用雙層隔音氣密窗，將室內環境噪音控制小於60分貝，以維護清幽舒適的學習與辦公環境。

苗栗縣頭份市濫坑社區活動中心二樓增建工程今天舉行動土典禮，苗栗縣長鍾東錦及地方人士、民代多人到場。圖／頭份市公所提供