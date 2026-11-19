苗栗縣頭份市公所今天召開「織造頭份新紋理：共融生活圈計畫」社區營造推動委員會及公民審議會議，邀集里長、社區發展協會、新住民代表及相關單位人員共同參與，發表期末成果並決選出10張具代表性老照片。此外，AR實境小旅行已開放報名，報名成功者可於12月1日至18日至公所領取紙本地圖自由走讀，完成地圖任務可依難度在年底前兌換限量精美小禮。

頭份市長羅雪珠主持會議，她表示今年計畫7月啟動，以「城市轉身時光線」為主軸，透過老照片徵集、青銀共創、台客香料實驗室、AR走讀及三語繪本，將頭份從糖鐵、工廠到尚順商圈的變遷，轉化為可閱讀、可走訪的文化資源，每張老照片與口述，都是頭份人共同寫下的城市故事。

市公所指出，今年最受矚目的「老照片徵集」從7月1日公開徵件、8月20日選出50張入選作品，9月經過網路及尚順育樂世界「頭份城市轉身記憶展」現場投票，累積161份有效回覆共602票，選出20張入圍作品。今天會議由入圍者分享故事後進行現場投票，第二階段票選占70%、現場票數占30%，今天決選出10張代表性老照片，作品涵蓋「工業東庄」的女工群像與紡織廠區及「商業東庄」的尚順夜色、黃昏市場與信仰地景，見證頭份的時代轉身。

市公所表示，今年社造年度成果同樣豐碩，全年共辦理公民審議與委員會6場、培力課程100小時，包含8場青銀共創工作坊，完成10人次的口述訪談，還有16堂「台客香料實驗室」，邀印尼、越南新住民擔任講師，讓客家與南洋飲食在餐桌上交融。

走讀與教材也同步到位，中、越、印三語繪本「奶奶，東庄以前真的有火車？」描繪東庄百年故事，將作為學校與社區的鄉土教材及親子共讀素材。「東庄拾光」實境旅行3.0規畫16站AR路線，從市公所藝術館出發，串聯糖鐵、工廠、尚順與新住民生活，結合去年「中山街區」2.0的20站，形成兩條走讀路線。目前AR實境小旅行已開放報名，報名成功者可於12月1日至18日到市公所領取紙本地圖自由走讀，完成地圖任務即可依難度兌換限量精美小禮，兌換至12月31日止。

市公所表示，展望明年，公所將從「建構與試作」邁向「深化與擴散」，新增中、越、印三語「共融生活日常線」AR路線，讓新住民成為路線共同作者；同時出版第二冊圖文小誌、推動繪本與4D空間時光拼圖進入國中小，並整合三條走讀路線打造「頭份時光地圖」，讓記憶與多元文化持續在頭份扎根。

頭份市公所今天召開「織造頭份新紋理：共融生活圈計畫」社區營造推動委員會及公民審議會議，邀集里長、社區發展協會、新住民代表及相關單位人員共同參與。圖／頭份市公所提供

頭份市公所推出中、越、印三語繪本「奶奶，東庄以前真的有火車？」，描繪東庄百年故事，將作為學校與社區的鄉土教材及親子共讀素材。圖／頭份市公所提供

頭份老照片徵集，入選者介紹投件的照片，其中，照片中的華隆女工是年輕的她。圖／頭份市公所提供