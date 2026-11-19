桃園大溪花彩節已在大溪區月眉休閒農業區熱鬧開幕，備受矚目的周末兩天「花田音樂會」除了有曼妙的弦樂，還有民歌雙天后鄭怡、許景淳輪番開唱，準備了鳳飛飛金曲，要向一代巨星致敬。

農業局今年結合農村花田與音樂特色打造桃園花彩節，以「花彩戀曲」串聯經典歌曲與大溪在地文化，展區總面積達11公頃，包含農民創意花田及花田圖騰區，並打造5大花田美拍裝置藝術。

農業局表示，桃園花彩節進入倒數，近來花田已完全盛開，花朵密度達到極大值，民眾入場都驚呼花田猶如畫作，美不勝收，IG、臉書也是滿滿民眾自製影片，吸引民眾相約而來，開幕日11月14、15日二天人潮洶湧，即使下起雨，也趕不走撐傘賞花民眾。

桃園花彩節在21日、22日周末兩天也安排精采演出及活動，其中最受民眾關注的花田音樂會，21日周六下午1點起，將邀請「天選樂團」帶來精采弦樂演出，2點起則由民歌雙天后「鄭怡、許景淳」輪番開唱，鄭怡與許景淳都表示，期待在花田中與歌迷朋友分享花田美聲，透露已準備鳳飛飛金曲，要向一代巨星致敬。

另外，22日活動閉幕日，則邀請陳子銘、MVP迷霧森林樂團，以及在音樂節活動人氣很夯的超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，民眾賞花之餘，也能享受多元音樂演出。

至於民眾賞花的5大美拍裝置藝術，分別為融合大溪陀螺文化、竹編五線譜的「扭轉錢坤」，珍藏花開樂章的「花語音樂盒」，呼應經典歌曲海上花的「浪花朵朵」，還有以窗景呈現百花環繞意象的「花間亭」，以及融合鳳飛飛經典帽型與花卉意象的「花彩飛飛」。

今年花海運用二期稻作休耕農地，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，由在地農民以繽紛花卉描繪創意圖騰，將休耕農地轉化為特色景觀，兼顧農地利用與農村觀光發展。

農業局表示，花彩節相關活動、農遊體驗報名及交通接駁資訊，可搜尋桃園花彩節、大溪區月眉休閒農業區，及桃園好農臉書粉絲專頁查詢。

今年花海運用二期稻作休耕農地，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，由在地農民以繽紛花卉描繪創意圖騰。圖／桃園市農業局提供