新竹市台15線竹港大橋因橋面板搶修，北上方向縮減為單一車道，施工影響約半個月；台68線西向南寮出口匝道外側右轉車道也自18日起封閉至27日下午4時，期間禁止半聯結車以上大型車輛右轉竹港大橋，公路局提醒用路人提早改道，避免塞車。

交通部公路局北區養護工程分局表示，為辦理台15線北上74公里處竹港大橋橋面板搶修工程，竹港大橋北上方向縮減為一車道，預估施工影響期間約半個月，呼籲用路人盡量避開竹港大橋北上車道，提前規畫替代路線，以免在路口壅塞久候。

此外，配合橋面搶修工程，公路局新竹工務段自11月18日上午9時起至11月27日下午4時，封閉台68線西向1公里處南寮出口匝道、通往竹港大橋的外側右轉車道，內側車道則維持通行。

公路局指出，由於匝道外側右轉車道封閉，半聯結車以上大型車輛若使用內側車道右轉竹港大橋，恐因轉彎困難影響交通，因此施工期間禁止這類大型車輛由該匝道右轉竹港大橋。

公路局提醒，半聯結車以上大型車輛應改由台68線西向0公里處榮濱路匝道行駛，再繞回竹港大橋北上，避免因大型車輛轉彎困難造成交通阻塞。一般車輛行經施工路段，也應留意車道縮減及交通管制情形。

公路局呼籲，用路人行經竹港大橋及台68線南寮出口周邊路段時，應注意道路資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制訊息，並隨時收聽廣播掌握路況，盡量避開施工路段。

民眾可透過公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）查詢最新路況，或撥打公路局北區養護工程分局電話02-86875114、用路人服務中心免付費電話0800-231-035，以及新竹工務段路況查詢電話03-5231177，了解道路通行情形。

竹港大橋橋面搶修期間，台68線西向南寮出口匝道實施交通管制，半聯結車以上大型車輛須改由榮濱路匝道繞行。圖／交通部公路局提供