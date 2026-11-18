桃園市社會局、黃烈火社會福利基金會今日在三民運動公園，舉辦烈火盃小鐵人自我挑戰賽，邀請「守護家庭小衛星」據點約百位兒少參與，社會局長陳寶民到場為孩子們加油，陪伴他們在運動中體驗挑戰的樂趣與成就感。

陳寶民表示，活動結合跑步、跳繩及籃球運球等多項運動關卡，鼓勵孩子勇於嘗試、挑戰自我，從中培養自信與毅力。感謝黃烈火社會福利基金會長期深耕桃園，積極投入兒少及長者福利服務；基金會目前與桃園市29所小學合作，設立「黃爺爺之家課後陪伴中心」，免費提供弱勢及有需求的家庭課後陪伴服務，並結合藝術創作、體能活動等多元課程，豐富孩子的課後生活。

陳寶民說，烈火盃小鐵人自我挑戰賽是基金會每年為孩子規畫的重要活動，透過運動挑戰培養自信與毅力，也增進親子互動；今年首次與社會局合作，邀請小衛星據點兒少共同參與，讓更多孩子有機會體驗運動樂趣，在挑戰中累積成長經驗。

社會局指出，桃園市2017年起推動「守護家庭小衛星－社區兒少照顧據點」計畫，持續結合社區發展協會及民間團體，提供兒少課後照顧、家庭支持及多元學習服務，今年全市已設置80處小衛星據點，成為社區陪伴兒少及支持家庭的重要力量。未來將持續深化公私協力，結合更多民間及社區資源，讓孩子除了獲得穩定的課後陪伴，也能透過多元活動探索興趣、發揮潛能，同時讓有需要的家庭在生活的社區中獲得支持，共同營造友善、安心的兒少成長環境。