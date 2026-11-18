2027台灣燈會在苗栗，信邦電子集團今天捐贈200台輪椅及100台嬰幼兒手推車，老幼或行動不便者也能輕鬆觀賞燈會，代表捐贈的信邦電子董事長王紹新大曝內心話，慶幸公司在苗栗起家，賺了錢回饋社會，捐助學校蓋圖書館及獎助學金，拋磚引玉希望把愛傳承下去。

捐贈儀式今天下午在縣府舉行，王紹新率同總經理梁偉銘、執行副總王俊鏘等幹部多人出席，縣長鍾東錦代表頒感謝狀，縣議員張志宇、楊明燁、曾美露及苗栗市長余文忠，脊髓損傷協會理事長鄭莎莉等社團機構代表到場見證，鍾東錦感謝企業界以行動回饋社會，讓明年台灣燈會在苗栗，璀璨的光影下，更添一股溫馨暖流。

王紹新特別有感而發，表示他是苗栗縣府員工子弟，童年在苗栗市度過光腳上學的日子，借錢100萬元創業，慶幸在苗栗市起家，因員工大多數是客家人，勤儉持家、努力工作，有些資深員工，兩代都在信邦電子工作，希望可以看到將來三代都在公司上班。

他說，信邦電子扎根37年，公司從一開始10幾人奮鬥到現在5大廠區、上千名員工，過程曾賣過房子，但很自豪從未欠過員工1天薪水，公司運用盈利賺協助學校蓋圖書館、頒發獎助學金幫助清寒優秀學子，他認為企業賺了錢，不要放進口袋，受幫助的人有感，有能力也會把愛傳承下去。

鍾東錦表示，信邦電子捐贈200台輪椅、100台嬰兒車，行動不便者可以輕鬆親近燈區，老人家可以邊逛邊休息維持體力，帶著寶寶到燈會的家長則減輕負荷，輪椅、嬰兒車對燈會非常實用且有必要，縣府團隊會全力整平路徑，讓各族群都能舒適又安全地參觀燈會。

縣府指出，這批輪椅和嬰兒推車在燈會結束後，基於資源共享及公益關懷精神，計畫贈予兩區輔具資源中心、30家住宿式機構、7家身障住宿式機構、5區社會福利服務中心，親子館及托嬰中心、戶政及地政事務所等，延續企業愛心。

縣府工商處表示，2027台灣燈會認養燈區的企業，目前已有台灣美光、美商科林、群聯電子、台灣晉陞、京元電子、長春石化、東和鋼鐵、冠軍建材、台灣保來得、廣源造紙、恆誼化工、禾榮科技、渢妙二期離岸風場、台灣雅聞生技及苗栗縣不動產建築開發商業同業公會，各自展現企業特色，為燈會增添繽紛色彩，另有不少企業以贊助經費或捐贈物資方式，也是燈會圓滿成功的後盾。

2027台灣燈會在苗栗，信邦電子集團今天捐贈200台輪椅及100台嬰幼兒手推車，縣長鍾東錦代表頒感謝狀。記者范榮達／攝影