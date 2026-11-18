苗栗市長選舉4搶1激戰，今天候選人公辦政見會，國民黨余文忠打出「縣市合一」及政績牌，推「三箭齊發」翻轉客庄新都心，無黨籍楊燕梅強調媽媽市長，小處著手蹭「北台積電、南美光」效應帶動商機，無黨籍禹耀東提打造文化觀光城市，民進黨林月琴主張一傳統市場、二商街、三觀光景點，各抒政見爭取認同。

苗栗市長選舉候選人公辦政見會今天上午在苗栗市公所3樓藝文中心舉行，4人各15分鐘闡述政見，過程相當平和，抽籤第一個發言余文忠表示，公所與縣府合作，「縣市合一」，開創黃金連線，3年來爭取挹注近23億元經費，包括 21億元苗栗總圖行政藝文園區，升級貓裏喵公園與貓貍山公園等全齡友善遊憩場等建設。

余文忠表示，三箭齊發將苗栗市翻轉為連結科技廊帶的客庄新都心， 第一箭「智慧城」，普及「便民快 e 通」線上申辦平台，爭取中央補助建置「社區創新生活智閱館」； 第二箭「產業升」，苗栗市在「北台積電、南美光」的科技廊帶核心，落實以產促城， 推動專屬青年的 「7A YOUNG政策」； 第三箭「社福讚」，包括生育津貼等8大社福倍增。

楊燕梅接著發言，她強調是媽媽市長，余文忠所提的重大建設案，她會精選推動，從小地方著手，做好衛生安全及休閒產業，貼近生活整頓環境，尤其是「北台積、南美光」，苗栗市還有製造火箭公司，乾淨的市容及量身打造的店家，吸引科技人消費創造商機，此外，細心為長輩考量，桂花不要排排種，而是直接種到社區門口，處處聞花香，公園設計羊腸小徑，沿路種四季花木，布置世界名言錄，還有涼亭、廁所等，從需求面打造城市。

禹耀東第三個發表政見，指出苗栗市曾是全縣的政治、經濟、文化及教育中心，人口一度9萬7000多人，但多年來發展近乎停滯，人口僅剩8萬5000多人，過去他就強烈反對縣府環保、衛生及長照單位外移後龍，苗栗市發展因此遭到撕裂，此外，功維敘隧道等景點缺乏特色，因免費遊覽車才載客到一遊。

他要打造文化觀光城市吸引遊客，建立起特色，重新打造早期聯勤50公尺的巨龍，引領𪹚龍踩街隊伍，請專家研議龍的文化，另，西山公墓的苗栗市制高點，不強制遷墓，建造天壇園形狀納骨塔，360度景觀台，苗栗市東區道路狹窄問題，未辦理都市更新前，利用閒置農地規畫停車場，形塑鄉村特色。

最後發言的林月琴表示，她是苗栗女兒，心疼苗栗70多年沒有改變，缺乏進步及監督的力量，她認為鄉鎮市級等各個層級都好，國家才會強大，她的學經歷及能力，足夠嫻熟可以做好治理城市工作，首先她要比照雙北建立智庫，集思廣益，顧老部分盤點社區關懷據點、伯公照顧站，及日照中心等，補助長輩假牙、助聽器等預防失智。

此外，盤點托嬰中心及非營利幼兒園等不足，必須增加建置，支持青年家庭，至於經濟方面，希望引進AI、軌體等產業，連接台中、新竹，並推動一座傳統南苗市場，二條商街中山、中正路，政府包租代管，降低年輕人創業成本的門檻，三觀光景點，例如生態森林串連功維敘隧道等，亮點吸引遊客。

苗栗市長今天候選人公辦政見會，無黨籍禹耀東提打造文化觀光城市。記者范榮達／攝影

苗栗市長今天候選人公辦政見會，民進黨林月琴主張一傳統市場、二商街、三觀光景點。記者范榮達／攝影