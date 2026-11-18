夜晚的竹北不只有科技園區的燈火，還多了一盞陪伴市民閱讀的星光。新竹縣竹北市公所今天宣布，竹北星際圖書館推出「星空夜讀計畫」，即日起至11月底，特定周五與周六大幅延長開館至凌晨0點（深夜24點），讓忙碌的上班族、學子與愛書人在結束白天的行程後，仍能走進圖書館找個舒服的角落靜心閱讀。

「竹北星際圖書館」座落於文教氣息濃厚的密集學區，周邊匯聚竹北國小、新社國小、竹北國中、義民中學、竹北實中及陽明交大附中等6所學校；館內「寧靜閱讀區」共設有55個座席，每逢平日放學時段便一位難求，假日更是一開館就在30秒內座無虛席。

市公所延續市長鄭朝方推動「閱讀城市」的施政理念，亦考量竹北是一座年輕且充滿活力的科技城市，許多市民下班時間較晚，因此特別規畫「星空夜讀計畫」，打破傳統閉館時間限制，為夜歸的學子與市民留下一盞溫暖的閱讀燈火。

11月期間圖書館除每周一固定休館、周二至周四維持9點至晚上8點30分開放外，本月下旬特別開放時段分別為：20日、21日及27日延長開放至凌晨0點；22日開放至晚上8點、29日開放至下午5點；另28日適逢投票日，全天休館一日。

竹北市公所邀請民眾把握11月底前的夜間開放時段，無論是想在下班後靜靜翻閱幾頁好書，或是在週末夜晚為自己留一段獨處時光，都歡迎走進竹北星際圖書館，體驗越夜越迷人的閱讀日常。

這次規畫「星空夜讀計畫」，打破傳統閉館時間限制，為夜歸的學子與市民留下一盞溫暖的閱讀燈火。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市公所今天宣布，竹北星際圖書館推出「星空夜讀計畫」。記者郭政芬／攝影

「竹北星際圖書館」設有香氛室，提供民眾認識香氛，且有舒適放鬆的空間。記者郭政芬／攝影

「竹北星際圖書館」打造溫馨親子閱讀空間，吸引親子共讀。記者郭政芬／攝影

「竹北星際圖書館」座落於文教氣息濃厚的密集學區，周邊匯聚竹北國小、新社國小、竹北國中、義民中學、竹北實中及陽明交大附中等6所學校。記者郭政芬／攝影