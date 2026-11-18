勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助失業、待業民眾順利就業，將於11月21日周六上午9點至下午1點在頭份市民生里社區活動中心舉辦現場徵才活動。分署強調，這次徵才是苗栗地區年度壓軸的聯合徵才，涵蓋科技製造、化學材料、餐飲、零售服務等產業22家廠商及企業，提供超過1330個工作機會，民眾請把握年終轉職良機。

另外，活動當天於現場完成面試者，還可獲得療癒小盆栽或開運小物，歡迎有求職及轉職需求的民眾把握機會，踴躍參加。

桃竹苗分署指出，這場活動邀緯創資通、矽品精密、超豐電子、承鼎精密、環球晶圓、中美矽晶及信紘科技等科技大廠參與，職缺涵蓋工程師、管理師、技術員及行政人員等類別，提供不同專業背景及工作需求的求職者多元選擇。其中，IC封裝測試廠超豐電子及半導體設備商啟士達科技，招募品保及工程師人才，月薪最高上看6萬元。

除科技人才，非理工科系求職者也能找到優質職缺，深耕苗栗地區多年的景明化工及佳宜科技，此次以行政、會計及業務類職缺為招募重點，釋出財務會計、廠務、行政總務、業務銷售代表等職務，讓具備行政管理、財務會計或業務經驗的民眾，也能在地就業、累積職場實力，拓展職涯發展機會。

民生服務及食品製造領域也提供豐富職缺，如高雄空廚竹苗廠釋出包含食品品質管理、研發、餐點製作及組裝等工作職缺，食品技師月薪最高可達5.5萬元；對服務業有興趣、喜歡與人互動的求職者，可選擇瓦城、藏壽司、麥當勞、摩斯漢堡、星巴克、大全聯及尚順等企業，提供兼具正職穩定性與彈性排班需求的工作機會。其中，藏壽司計時人員時薪216元起，最高可達276元。這場徵才活動產業及職務類型多元，讓不同背景的求職者都能依自身專長、興趣及職涯目標，尋找合適的工作機會。

苗栗就業中心主任張潔如表示，「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力，如職涯測評工具，能經由測驗結果發掘個人潛在能力與職業興趣；Jobooks工作百科提供各項行業、職業資訊介紹，包含工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾得以掌握職場產業資訊、訂定求職目標，並進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。想瞭解更多服務內容，可上台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於11月21日周六上午9點起在頭份市民生里社區活動中心舉辦現場徵才活動。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供