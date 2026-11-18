苗栗縣政府於2026年正式將「造橋車站暨附屬宿舍」公告登錄為歷史建築，造橋鄉公所為全面優化車站周邊景觀，自籌800萬元，推動老舊員工宿舍拆除及環境改造工程，並於今天上午舉辦動土儀式，期盼守護文化資產的同時，也能優化車站周邊景觀。

造橋車站自1903年設站以來即為地方交通樞紐，站前建於1938年的日式站長宿舍，整棟建築採用優質台灣檜木打造，完整保留日式談話室、竹編夾泥牆、緣側及獨立浴場等經典設計，更展現了高階鐵道官舍的精湛工藝。

隨著車站與附屬宿舍群在今年取得歷史建築身分，此次改造工程將拆除未具文資身分的老舊員工宿舍，轉型為約157坪的大型集會廣場，並同步改善無障礙設施與周邊環境，串聯百年日式歷史建築群，打造兼具文化深度與休憩品質的全新鐵道門戶。

造橋鄉長徐連斌表示，公所於今年10月底公告辦理「造橋車站員工宿舍拆除及環境改造工程」，預計將老舊宿舍拆除，打造集會廣場，提供居民活動與交流空間，也將改善兩處無障礙坡道線型、增設兩座體健設施與廣場投射燈，並修繕既有排水溝渠及進行擋土牆與坡道面彩繪。