三義木雕博物館開館已逾30年，今年攜手國立雲林科技大學的團隊進行常設展更新前置研究計畫，透過田野調查、藝師訪談及產業聚落踏查，重新梳理三義木雕的歷史脈絡與當代意義，成果發表會昨天舉辦，並同步推出「痕跡」特展，盼呈現三義木雕文化的研究成果與未來常設展更新方向。

木雕館在文化部博物館事業發展補助計畫支持下，與雲科大合作進行常設展更新前置研究計畫，以「共作的研究—從人本價值探索三義木雕文化與產業的當代意義」為主題，邀學界、在地木雕藝師及文化界人士交流。

木雕館指出，參與合作者包括雲科大文化資產維護系副教授王新衡、木雕藝術家羅又睿、在地青年木雕師吳宗彥、陳佩吟、李俊熠等人共組研究團隊。研究成果發表會中，團隊分享調查成果，三義木雕協會理事長沈培澤、台灣木雕協會副理事長藍偉文、嘉義市木雕學會榮譽理事長李宗霖及多位在地木雕藝師參與交流，為未來的常設展更新提供多元觀點。

苗栗縣文化觀光局表示，三義木雕是苗栗重要的地方文化特色，木雕館不僅肩負藝術典藏與展示功能，更是保存地方記憶、傳承文化技藝的重要場域。此次研究結合學術專業與在地參與，為博物館未來展示發展奠定基礎。

木雕館館長楊慧貞表示，常設展需要隨著時代變遷持續更新，此次研究從木雕師的生命故事、地方產業與文化脈絡出發，期盼未來常設展不只是展示作品，更能呈現木雕文化背後的人文價值，讓研究成果轉化為貼近民眾的展示內容，未來將持續結合研究、典藏與教育推廣，深化三義木雕文化的保存與傳承。

「痕跡」成果展以年輪與拼圖為視覺概念，象徵三義木雕的歷史記憶與世代連結，並設置高達200公分的「互動樹」及集章體驗，邀民眾探索木雕文化的發展軌跡。

「痕跡」即日起展出至明年1月10日，展區位於木雕館二館205特展區，縣府及木雕館歡迎民眾參觀。相關資訊可至三義木雕博物館官網https://wood.mlc.gov.tw/及Fb粉專查詢。

三義木雕館攜手國立雲林科技大學團隊、在地木雕師、學界人士進行常設展更新前置研究計畫，並辦理成果發表會。圖／苗栗縣政府提供