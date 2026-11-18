為因應美光公司進駐苗栗縣的銅鑼科學園區，國科會近日修正銅鑼科放流管計劃，經費由20億元調高至35.5億元；立委陳超明搶先透露，當中就包含西湖溪路堤共構第四期經費，讓路堤共構最後一哩路到位。

「西湖溪河堤共構4期（延伸至台13線）計畫」為苗33支線延伸，起自西湖鄉龍壽橋，終點為銅鑼鄉台13線路口，路線長度約6.3公里，可以做為縣道119線彎道替代道路，貫穿西湖鄉左岸串聯台1 線至台13線，並縮短西湖鄉、銅鑼鄉兩地及前往銅科園區行車時間，對地方產業發展有莫大助益。

陳超明表示，西湖溪路堤共構第四期計畫，經過多次協調與追蹤，國發會今年8月發文至行政院，歷經三個月的等待，行政院終於正式核定，讓路堤共構最後一哩路到位，苗栗的發展絕對大步向前。

此外，他也要再次感謝中央居中幫忙讓美光進駐銅鑼科，並向行政院卓院長表達苗栗縣地理位置優越，值得中央繼續支持苗栗、投資苗栗。