桃市府積極籌備市立醫院，副市長蘇俊賓今天在市政會議宣布，位於八德霄裡的市立醫院總院都市計畫變更案，已於11月6日獲內政部核定，今天正式公告實施，代表最艱難、變數最多的都計變更程序已完成，正式進入實質開發階段。他表示，從去年2月選址至今，市府以極快速度完成各項程序，堪稱全國市立醫院籌設最快案例，接下來將加速設計招標及土地取得作業。

蘇俊賓表示，繼上周市立醫院大溪分院正式動土後，今天又有一項好消息，就是市立醫院總院都計變更案正式公告實施。回顧整個籌設過程，市府從去年2月至今，走過每一個程序，完成中央核定到內政部公告，應該可以說是全國市立醫院相關流程中最快的案例。

蘇俊賓指出，過程中並不容易，市府團隊經常開會到一半，就碰到程序或問題需要克服，相關同仁還多次前往衛福部協調。如今終於完成都計變更，特別感謝所有參與同仁，以最快速度、最精準的方式完備各項程序，讓總院籌設得以持續推進。

市府表示，桃園市長張善政上任後，積極改善醫療資源分布不均問題，市府首先從醫療分區著手，爭取足夠病床額度，接著啟動總院選址規畫，2025年2月選定八德霄裡作為總院基地，同年8月14日由張善政親自率隊赴衛福部爭取核定，10月6日獲衛福部原則同意。

總院都計變更案接續於2025年11月3日通過市都委會審查，今年8月4日通過內政部都委會審查，11月6日獲內政部核定，今天正式公告實施，歷經層層關卡，終於完成籌設過程中最艱難的都市計畫變更作業。

市府表示，目前已由副市長王明鉅召集相關局處，定期召開籌備會議，預計2027年上半年完成建築設計招標，同步啟動土地取得作業，目標2028年底前取得全區土地並動工，2034年完成興建、正式啟用，讓市民在離家不遠處享有高品質醫療服務。