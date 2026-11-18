從繪本作家、手搖飲創辦人到半導體科技業，新竹市政府今年將職涯探索帶進校園與企業，透過講座、職場參訪及求職工作坊，累計服務逾2200人次，更首度推出線上職涯諮詢預約系統，讓青年用手機就能預約專業諮詢，從探索興趣到履歷健診，協助青年找到職涯方向。

新竹市政府勞工及青年處表示，今年推動「青少年就業知能促進及青年履歷健診暨職涯諮商活動計畫」，辦理10場校園職涯講座、4場企業參訪及6場求職技巧工作坊，協助青年認識產業、培養求職能力。明年將以「挺夢想、助創業、拓視野」為主軸，升級推動青年三箭政策。

校園講座邀請繪本作家陳又凌至光復高中分享創作歷程、一沐日創辦人黃培展交流茶飲創業經驗、金曲獎入圍作詞人亦辰兒返回新竹高中分享斜槓職涯，以及作家藍白拖至新竹實驗高中暢談職涯試煉，讓學生了解不同職業的真實樣貌。

企業參訪則帶領光復高中、香山高中附設國中部、清華大學及新竹高商學生，走訪台積創新館、迪卡儂新竹店、旺宏電子及花王，認識科技、運動零售及民生消費產業。參訪學生分享，過去選工作只關注薪資與技術，實際走訪後才發現企業文化、員工照顧及工作生活平衡同樣重要。

求職實戰方面，6場工作坊聚焦履歷撰寫、自我介紹及面試演練，邀請具20年以上人資經驗的盧世安提供履歷健診，協助青年將打工、學習及活動經驗轉化為求職優勢。

市府另辦理4場團體職業心理測驗及解說，運用CAPS職業適應測驗協助青年認識自身特質，一對一職涯諮詢累計服務172人次，今年更首度開放線上預約，提升服務便利性。

針對高關懷青少年，市府也深入新竹地方法院、少年之家、藍天家園等場域，辦理6場就業適應工作坊、1場自我探索團體工作坊及2場職場觀摩，透過樂高積木生涯探索、職涯藍圖規劃及餐飲職場實地觀摩，協助青年累積就業信心。

市府表示，未來將持續整合校園、企業及在地資源，協助青年接軌職場，相關活動可至青年就業知能活動網站查詢。

新竹市政府邀請知名繪本作家陳又凌至光復高中幼保科，以「繪本的天馬行空」為題分享創作歷程與實務經驗，協助學生探索職涯方向。圖／新竹市政府提供