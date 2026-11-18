為提升機車騎士行車安全，交通部推動機車健檢活動，全台超過7000家機車行化身「機車安全守護站」。新竹在地機車行熱情響應，即使顧客只是更換照後鏡，也會主動檢查輪胎、煞車及燈光等車況，從日常維修落實安全把關，降低騎士上路風險。

機車行老闆表示，許多民眾平時騎乘機車，往往等到車輛出現異常才進廠維修，因此會利用顧客保養、維修的機會，分享基本保養及輪胎胎紋磨耗等安全知識，提醒騎士定期檢查車況，避免因疏忽影響行車安全。

為讓顧客更容易了解輪胎磨耗程度，老闆特別保留不同磨耗情況的輪胎，讓顧客親眼觀察、實際比較，了解胎紋磨耗達到更換標準時，就應及早汰換，避免影響行車安全。

老闆強調，安全檢查不應等到車輛故障才進行，即使顧客只是進廠更換一面照後鏡，也會順道檢查輪胎、煞車及燈光等基本車況，確認沒有異常才讓顧客安心上路。若發現其他問題，也會主動說明車況，建議需要維修或更換的項目，讓騎士掌握車輛潛在風險。

新竹市監理站站長黃友川表示，機車是民眾日常生活的重要交通工具，車輛安全不能只依賴定期檢驗或臨檢通知，更需要落實平時保養與檢查。感謝在地機車行響應健檢活動，將安全觀念融入每次維修服務，透過專業提醒及經驗分享，協助騎士建立正確保養觀念。

新竹市監理站呼籲，騎士出門前應養成基本檢查習慣，定期確認輪胎胎紋、胎壓、煞車及燈光等狀況，發現異常應盡速檢修。期盼透過監理機關與在地機車行合作，讓安全檢查從單次活動延伸至日常生活，共同打造更安全的用路環境。