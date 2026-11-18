新竹縣竹北市長選戰藍白合破局，牽動縣長選戰。民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭前晚與民進黨新竹縣長候選人鄭朝方合體，盛讚竹北城市美學，讓綠白合作再添想像；國民黨縣長候選人徐欣瑩辦公室則強調，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人都與徐欣瑩合體，有信心能勝選。

柯美蘭在臉書發文分享，前晚受友人邀請參觀竹北星際圖書館，由鄭朝方親自導覽，說明對空間美學的要求，柯肯定星際圖書館是座「小而精緻的圖書館」，並以眼科醫師專業建議，部分燈具可加裝燈罩會更好。

柯美蘭還提到，她與鄭朝方二人深夜暢談四個多小時，從圖書館談到都市建設及未來施政藍圖，自己有感竹北近幾年的改變，「只要用心對待一個城市，用政績打破政黨的藩籬，我都鼓勵」，期許民眾黨竹北市長候選人邱臣遠能接下鄭朝方的棒子，延續竹北的美好。

由於新竹縣選情受藍白合破局衝擊，柯美蘭選前主動發布與鄭朝方碰面交流一事，地方解讀是傳遞綠白合的正面訊號。

對此，柯文哲昨在彰化受訪表示，柯美蘭住竹北市，參觀圖書館遇到鄭朝方不奇怪，這是順便幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠拉票。

徐欣瑩辦公室昨日未正面回應綠白合一事，但強調立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文、立院總召傅崐萁以及國民黨立院黨團成員，近日也都南下新竹縣為徐欣瑩站台合體，或以影片方式同框給予加油打氣，徐欣瑩都心懷感恩，也會在最後十天全力以赴，有信心一定會以最高票勝選。

邱臣遠競選團隊發言人黃心愉說，近日邱臣遠也將與柯美蘭醫師碰面，進一步地分享對於竹北市的施政藍圖。並強調選舉不能只能操作議題跟帶風向，必須更聚焦市政願景，讓市民朋友了解這座城市的未來將如何前進。