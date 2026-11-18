國民黨張善政、民進黨黃世杰昨在唯一的公辦政見發表會上，難得正面交鋒。身為現任者的張善政罕見反守為攻，不僅以政績回擊質疑，更直接點名前朝缺失、反擊對手政見，讓原本平鋪直敘的政見會增添不少火藥味。相較之下，黃世杰雖端出城市願景，但攻勢相對溫和，兩人表現形成鮮明對比。

選戰倒數只剩十天，這場政見會是兩人少見同台論政的機會。黃世杰扣緊「心桃園，動起來」選戰主軸，闡述加速推動龍科三期等產業聚落，到消除幽靈公車、重啟清大ＢＯＴ案等政見，直指市政停滯，他已有解方，要讓桃園能趕上失落的四年。但黃首輪發言僅用了八分卅七秒，未講好講滿十二分鐘，略嫌可惜。

在城市願景上，黃世杰具體提出發展演唱會經濟、國際型主題樂園，並以年輕父親角度描繪生活藍圖，端出兩千戶婚育宅、透明育兒地圖與十分鐘遊戲圈等有感政見，最後以客家話收尾，展現桃園子弟及多元文化認同。政見內容不乏亮點，但整體論述偏向政策羅列，對現任市府的批判力道與政治攻防，顯然有所保留。

反觀張善政，則展現少見的主動攻勢。他以工程師「除錯」概念，透過圖卡點出前市長鄭文燦任內捷運綠線北機廠施工停擺等缺失，甚至針對黃世杰力推的公車政見，質疑對手競總主委身兼客運業者的角色，挑戰黃世杰政見的可信度。這不只是防守市政，更將對手的攻擊轉化為自己的反擊武器。

張善政在選戰期間屢遭批評市政停擺、施政空轉，如今公開藉由政見會逐項回應，試圖扭轉選戰攻守態勢。尤其交通與捷運問題牽涉歷史脈絡，並非一朝一夕造成，張善政選擇正面迎戰，既為市府團隊辯護，也企圖重新爭取中間選民信任。

整體而言，張善政緊扣「做事的人」形象，以穩健施政與既有政績鞏固基本盤，更以反守為攻搶回選戰主導權；黃世杰則以桃園子弟身分，描繪更具生活感的城市想像。前者強調穩定與執行力，後者訴求改變與新願景。投票日逼近，誰能讓市民相信自己更有能力帶領桃園前進，才是這場選戰的關鍵。