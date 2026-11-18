桃園市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，爭取連任的國民黨市長張善政與民進黨候選人黃世杰闡述政見雖未採辯論，但張砲火猛烈，針對黃主打「幽靈公車」，點名黃競選總部主委范振修就是客運董事長，質疑政策如何不被既得利益綁架？黃會後反擊，強調市府依法監督業者，范不應被汙名化。

張善政與黃世杰選戰期間首度正面交鋒，兩人昨會前握手「先禮後兵」，接著各發表兩輪共廿四分鐘政見。黃世杰抽到一號率先發言，首先針對產業發展、醫療需求等市政議題提出政見，強調桃園發展停滯、龍科三期等了三年，上任後要加速推動台積電進駐龍科三期與配套，且喊出重啟亞矽創研中心、清大醫院ＢＯＴ計畫。

黃世杰針對市民關切的交通議題，主張建立三級公共運輸路網、重整公車資訊系統，解決「幽靈公車」，把時間還給市民；藝文發展與生活部分，提出設置專責單位發展演唱會經濟、利用「國門之都」優勢引進國際級大型主題樂園等亮點政見。黃最後強調自己出身桃園新屋，最後也用客家話向鄉親溫情喊話，爭取支持。

張善政兩輪發言闡述教育、醫療、產業等政績之餘，也將火力對準綠營，直言「桃園停滯四年、沒有進步」說法是政治抹黑，更提及過去桃園公共工程接連發生羽球館天花板掉落、停車場坍塌等重大事件，甚至捷運綠線北機廠工程零進度。他上任後務實解決前朝爛攤、提出長治久安制度，捷運綠線測試中，不因選舉貿然通車。

面對黃世杰主打的公車問題，張善政坦言公車服務不好是事實，市府「蘿蔔、棒子」並進，透過補助協助業者經營、違規該罰就罰，並點名黃世杰競選總部主委范振修就是原先寡占桃園公車市場的客運董事長，「請業者操盤選舉」，未來公車願景如何不被既得利益綁架。張強調任期有終點，他會顧好品質推動城市長遠發展。