國道1號苗栗縣頭份交流道改善計畫新闢科東二路聯絡道及拓寬中興路工程範圍，涉及都市計畫變更，內政部都市計畫委員會今天審議有條件通過，苗栗縣政府晚間宣布好消息，表示改善頭份交流道壅塞，打造更順暢的交通路網，向前邁進一大步，將持續與中央相關單位合作，辦理用地取得及細部設計續作業，讓工程早日落實。

頭份交流道新闢台1線、興隆路區間聯絡道，含科東二路高架銜接段，經費約26.93億元，中興路台1線至中興路861巷區間拓寬，經費約2.47億元，目前工程基本設計修正中，前置作業都市計畫個案變更，今天經內政部都委會審議有條件通過，必須再辦理公開展覽縣府交通工務處宣布「國道1號頭份交流道改善計畫再傳好消息！」

交工處指出，增設連絡道工程可有效分散頭份交流道，及周邊道路交通流量，減輕龐大的交通負荷，改善地方長期以來的交通壅塞問題，此外，連絡道也將向東延伸至興隆路，串聯高速公路東西兩側區域路網，強化道路交通連結，提升整體交通運輸效率，帶動地方發展新契機。

都市計畫變更案通過後，縣府將持續與中央相關單位密切合作，積極辦理用地取得及細部設計等後續作業，讓工程早日落實，逐步實現地方交通改善的期待，打造更安全、便捷、順暢的交通環境，讓頭份交通更順暢、地方發展更有力。