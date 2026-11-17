為讓幼兒從小認識民主制度及性別平等觀念，新竹縣政府從11月17日至11月24日，在縣府B棟1樓大廳舉辦「森林職業站─小小投票所開張啦！」活動，邀請親子一同走進森林職業世界，透過模擬投票體驗，認識選舉流程，探索多元職業，讓民主與平等的理念在遊戲中自然萌芽。

新竹縣政府社會處表示，本次以動物角色結合多元職業為主題，特別設計可愛的職業圖卡及模擬投票情境，讓孩子化身小小投票員，親自體驗領取票券、圈選選票及投票等流程，在趣味互動中認識投票方式及民主參與的意義。同時，透過不同動物角色擔任各類職業，傳達「職業不分性別」的理念，引導幼兒跳脫傳統性別刻板印象，理解每個人都能依照自己的興趣與志向，勇敢探索及選擇喜愛的職業。

此外，本次也結合縣府政風處辦理反賄選宣導，透過反賄選標語布條、選舉三寶宣導及宣導品發放，讓親子在體驗活動樂趣的同時，也能認識正確投票觀念及乾淨選舉的重要性，讓民主素養融入生活教育。

縣長楊文科指出，性別平等教育需要從小扎根，讓孩子理解每個人都有平等發展及追求夢想的權利，不應該因為性別而受到限制。縣府將持續推動性別平等及兒童友善政策。透過多元且貼近生活的活動，讓尊重差異、平等共融的觀念融入家庭及日常生活，共同打造友善幸福的新竹縣。

民眾於活動期間至新竹縣政府B棟1樓大廳領取票券並完成投票，再拍照打卡上傳至社會處及政風處Facebook粉絲專頁，於上班日持打卡紀錄至縣府B棟2樓婦女及新住民科，即可兌換活動參加獎。前100名完成活動者，可獲得「請投大野狼一票」繪本1本及活動推廣品1份；第101名起則可獲得活動推廣品1份，數量有限，送完為止。