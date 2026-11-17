桃園許厝港重要濕地生態復育暨全齡友善親水空間營造工程今天動土，市府投入7750萬元，將清淤、移除紅樹林、增加灘地，並改善水體交換，同步增設全齡步道、自行車道及遮蔭設施，預計2027年12月完工。副市長蘇俊賓表示，工程兼顧生態保育、觀光發展與在地需求，盼改善候鳥棲地及遊憩環境，並串聯桃園「珍珠海岸」，打造桃園沿海新亮點。

蘇俊賓表示，許厝港濕地生態資源豐富，是唐白鷺、三趾濱鷸及黑面琵鷺等珍稀候鳥的重要棲地。近年市府投入資源營造感潮濕地、架設電子圍籬避免人為干擾，並24小時監測水質，在地方里長、巡守志工及桃園野鳥學會共同協力下，逐步改善濕地環境，也吸引更多候鳥來此過冬。

蘇俊賓指出，隨著許厝港賞鳥及親海遊客增加，每逢假日常面臨人潮、車潮交織的交通瓶頸，場域內遮蔭設施及無障礙友善動線也有改善需求。本次工程鎖定「生態環境」、「觀光發展」與「在地便利」3大核心目標，相關設計並透過多場地方說明會蒐集居民意見，盼讓工程更貼近地方需求。

蘇俊賓表示，許厝港工程只是桃園沿海整體改善的一環，未來將持續整合大園、蘆竹等沿海地區生態資源、公共建設及地景特色，逐步串聯珍珠海岸廊帶，提升地方生活品質與觀光吸引力，讓桃園沿海成為外界認識桃園的「第一張名片」。

海資處表示，許厝港濕地自2011年獲評定為國家級重要濕地，近年因灘地淤積陸化、紅樹林擴張及水體交換不足，影響候鳥覓食與棲息空間。工程將清淤1萬8400立方公尺、移除4000平方公尺紅樹林，增加約1萬3000平方公尺灘地，並調整排水涵管高程、擴增管線，使水體交換效率提升66%。

海資處指出，工程也將拓寬道路，設置2.5公尺寬人行步道、新闢430公尺堤頂自行車道及1650公尺全齡友善步道，增設遮蔭、水霧廣場及地景藝術。市府今年另投入3億5100萬元啟動3項沿海改善工程，持續完善珍珠海岸整體環境。