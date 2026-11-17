林口長庚紀念醫院主治醫師林敬皿攜手桃園市消防局4位高級救護技術員，組成「Team Chang Gang」，參加EMS ASIA亞洲急診年會於新加坡主辦的第8屆緊急救護競賽。圖：桃園分隊提供

林口長庚紀念醫院主治醫師林敬皿攜手桃園市消防局4位高級救護技術員，組成「Team Chang Gang」，參加EMS ASIA亞洲急診年會於新加坡主辦的第8屆緊急救護競賽，與來自新加坡、日本、泰國、台灣等地共16支隊伍同台競技。團隊憑藉扎實的救護專業、精準的臨場判斷與默契十足的分工合作，突破多重傷病患及複合式救護情境考驗，最終勇奪冠軍，展現台灣醫消合作的堅強實力。

Team Chang Gang突破多重傷病患及複合式救護情境考驗，最終勇奪冠軍，展現台灣醫消合作的堅強實力。圖：桃園分隊提供

桃園分隊表示，此次參賽成員包括林口長庚紀念醫院醫師林敬皿，以及消防局第一大隊桃園分隊小隊長楊尚樵、中路分隊隊員蔡和昇、第二大隊興國分隊隊員許育豪及第四大隊大溪分隊隊員尤詩妤。由醫師與高級救護技術員共同組隊，整合醫療判斷與院前救護實務，在國際賽場上展現跨專業合作成果。

經各國評審綜合評比，Team Chang Gang最終脫穎而出，榮獲本屆比賽冠軍。圖：桃園分隊提供

桃園分隊提到，此次初賽設有3道關卡，均以多重傷病患為核心，考驗參賽隊伍能否在有限時間內掌握全貌、辨識危急病患，並妥善分配救護資源。第一關以家中長輩跌倒為情境，現場同時有4人出現發燒症狀，隊伍除處理跌倒患者外，也須細心觀察、評估其他潛在患者，辨識可能的群聚感染風險；由於患者分處不同空間，更考驗隊員間的資訊傳遞與整合能力。

第二關模擬小吃店爆炸事故，現場共有4名傷病患，其中1人位於視線死角，考驗團隊指揮者是否確實環顧現場，避免遺漏患者。同時，面對仍具危險的小吃店環境，隊伍須在完成初步評估後，迅速協助患者脫困，並集中至安全區域進行後續處置，兼顧現場安全與救護效率。

第三關則為雙層巴士車禍，車上共有4名患者，其中傷勢最嚴重的司機因胸部撞擊方向盤，發生張力性氣胸並導致到院前心肺功能停止（OHCA）。參賽隊伍必須迅速辨識造成心跳停止的可逆原因，並正確處置，才有機會讓患者恢復生命徵象。

桃園分隊指出，3道初賽關卡不僅考驗個別隊員的專業技術，更著重訊息溝通、資訊彙整與團隊資源管理（Team Resource Management, TRM）。Team Chang Gang在多線任務與時間壓力下穩健應變，最終與香港、新加坡隊伍共同取得僅有的3席晉級資格。

晉級後的情境進一步增加任務複雜度，現場為團隊正在轉送一名因急性腎盂腎炎併發敗血性休克、需送往加護病房的患者，途中遇上塞車，前方又發生汽機車碰撞事故，請求團隊支援。參賽隊伍須在持續照護原有重症患者的同時，評估新事故的救護需求，考驗動態決策、人力調度及照護延續性。

桃園分隊表示，經各國評審綜合評比，Team Chang Gang最終脫穎而出，榮獲本屆比賽冠軍。此次佳績不僅是對參賽成員專業能力與團隊默契的肯定，也展現醫院端與消防救護端攜手合作的成果。透過國際競賽交流，將持續精進複雜情境下的判斷、溝通與應變能力，讓賽場上的經驗轉化為守護民眾生命的力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台灣之光！桃園消防攜手林口長庚醫師 亞洲緊急救護競賽奪冠