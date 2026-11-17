高柏科技捐贈桃園市消防局救護車1輛。圖：消防局提供

高柏科技股份有限公司長期關注地方公益及公共安全，為支持桃園市到院前緊急救護工作，捐贈桃園市消防局救護車1輛，並配置於桃園區第一大隊大林分隊投入第一線緊急救護勤務，以實際行動充實救護量能，共同守護市民生命安全。

消防局表示，感謝高柏科技對桃園緊急救護工作的支持。圖：消防局提供

桃園市消防局表示，桃園緊急救護勤務量逐年增加，114年救護出勤共計12萬4528件，平均每日超過340件；透過持續精進救護技術、設備及到院前緊急救護品質，114年共有174位到院前心肺功能停止患者康復出院，顯示完善的救護量能及第一線救護人員專業處置，對提升傷病患存活機會具有重要意義。

大林分隊位處桃園區，轄內人口及工商活動密集，緊急救護勤務需求高，114年度救護出勤達4252件，救護勤務頻繁、救護車輛使用率高。此次受贈車輛加入第一線勤務後，可充實分隊救護車輛量能，讓救護人員面對急病、交通事故及各類緊急傷病案件時，能持續提供即時、專業的到院前緊急救護服務。

消防局表示，感謝高柏科技對桃園緊急救護工作的支持，企業投入公益不僅充實第一線救護資源，更展現公私協力守護市民生命安全的力量。消防局將妥善運用受贈車輛，持續精進緊急救護品質，讓這份善意在每一次救護勤務中發揮最大的效益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園消防每日急救出勤逾340件！高柏科技暖捐救護車支援第一線