桃園市消防局第二大隊青埔分隊前往轄區社區辦理「CPR+ AED及哈姆立克」急救宣導活動。圖：消防局提供

為提升社區居民緊急事故應變能力，讓急救知識不再只是課本上的專業術語，桃園市消防局第二大隊青埔分隊前往轄區社區辦理「CPR+AED及哈姆立克」急救宣導活動，將實用急救技能帶進社區，透過淺顯易懂的觀念說明、真實情境模擬及1對1實際操作，將實用急救技能帶進社區生活圈，引導居民從「旁觀者」轉變為能在關鍵時刻伸出援手的第一線救援夥伴。

消防人員便以日常生活中可能遇到的突發狀況作為開場，讓居民思考。圖：消防局提供

活動一開始，消防人員便以日常生活中可能遇到的突發狀況作為開場，從家人突然倒地、失去意識，到吃飯時不慎噎到、無法正常呼吸等多種情境，讓居民思考，「如果今天發生在自己身邊，你知道該怎麼辦嗎？」現場透過消防人員帶大家認識CPR操作要領、AED使用流程，以及發現有人異物哽塞時，如何正確施行哈姆立克法。隨後更安排民眾輪流上場實作，從胸外按壓的姿勢、施力位置，到AED操作及哈姆立克法的施力方式，消防人員逐一協助修正動作。原本看似困難的急救技巧，在一次次練習與互動中逐漸上手，現場也不時傳出居民彼此討論、相互提醒的熱絡聲音，讓急救課程不再只是單向聽講，而是一場人人都能參與的生命安全練習。

青埔分隊長楊超鈞表示，心跳驟停或異物哽塞的黃金救援時間極短，救護車抵達前的每一分鐘都相當重要，若能及早辨識、立即採取正確處置，就有機會降低傷害並爭取更多救援時間，透過社區宣導，讓居民熟悉急救步驟，遇到緊急狀況時才能減少慌亂，做出正確判斷。第二大隊大隊長簡慈彥表示，社區安全應從家庭成員到鄰里朋友，每個人都有可能成為緊急時刻的救命幫手，期盼透過持續推廣急救教育，讓CPR、AED及哈姆立克法成為民眾具備的基本生活技能，逐步提升社區自主救護能力，共同營造更安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：家人倒地或吃飯噎到怎麼辦？青埔消防深入社區傳授急救技能