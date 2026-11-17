苗栗縣公館芋頭品質不輸台中大甲芋頭，今年芋頭福菜節11月21、22日在苗栗陶瓷農創園區登場，正名公館芋頭，並打響知名度，副縣長賴香伶表示，希望藉活動建立苗栗自有品牌，活絡地方經濟，也歡迎全國民眾來公館品嘗美味的農特產品。

公館鄉是「福菜的故鄉」，芥菜種植約30公頃，芥菜可鮮食，還可經過不同醃製、曝曬製成酸菜、福菜及梅干菜等，

芋頭也種植面積約220公頃，目前是產季， 賴香伶、縣議員孫素娥、曾美露、張志宇，公館鄉長何在鑫、鄉民代表會主席趙興邦，及公館農會理事長徐集明、總幹事林幼詩、常務監事張肇樣、總幹事林幼詩等人，今天在陶瓷農創園區為芋頭福菜節活動揭幕。

兩天的活動除有芋泥大福DIY、擠福菜DIY、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理，及音樂表演、農產品展售等，值得一提是鄉農會攜手國立聯合大學團隊，結合紅棗、芋頭及福菜三大特色作物，打造互動式農村地景藝術，不僅展現公館在地文化，也為農村注入創新活力。

賴香伶指出，公館鄉農會致力於農產推廣，輔導農民提升品質，並持續投入特色產品研發與品牌行銷，今天並推出全新芋頭產品「芋頭脆條」，透過產品創新與多元加工，展現公館芋頭的不同風味，不僅提升農產品附加價值，打響公館芋頭品牌，讓公館好味道被更多消費者看見。