領有中度智能障礙手冊的苗栗縣頭份市民古益弦，4年前在哥哥古富源的協助下登記參選里長，並以獨特的政見內容引起外界側目。相隔4年，兄弟檔再度出馬，這次古益弦挑戰參選第五選區縣議員，選舉政見「選政客，不如選智障2.0」，依然霸氣十足。

古益弦上次參選民生里長就引爆話題，連串的選舉政見「選政客不如選弱勢智障」、「這次當選、下屆不選」、「智障當選、 做事不智障」、「沒選上沒關係，就是選高興的」，特殊又直白的政見內容，引起外界好奇，還贏來不少加油支持聲。他還強調當選後全家服務，因哥哥開機車行，店面都開著，隨時找得到人，並說看不慣有些人選不上要生要死，「做的決定比我還智障」，所以他出來選，選上認真做。

古益弦在選舉公報列出的學歷是六合國小啟智班、頭份國中啟智班、國立特殊教育學校，古富源說，弟弟學歷保證如假包換，總比一堆不知是真是假的博士、碩士好。

因為議員選區範圍包括頭份、三灣、南庄，兄弟檔這次投入選戰，採取分工合作，由古富源騎宣傳機車跑三灣、南庄兩鄉，也追垃圾車加強宣傳，頭份市由弟弟騎腳踏車四處巡迴，今年頭份市長候選人的一些活動，古益弦也到場上台，爭取選民支持。

古益弦這次參選苗栗縣議員，選舉公報選里長更搶眼，政見欄圖文並茂，畫有捷運、大巨蛋、迪士尼樂園、機場、警告標語等標誌，似乎嘲諷「至少有些事情，智障不會亂開支票」。

古富源表示，上次選里長保證金要5萬元，加上選舉得票補助，最後拿回5.5萬，他提供里內學生會考獎學金、里民生日來加機油免費等優待，但來的人不多，這次選縣議員，選舉開銷不大，他估計弟弟如果能拿到1000票以上，就已足夠回本。