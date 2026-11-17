桃園市觀音區農會推廣國產雜糧種植，提升農業機械化，今日在保生里舉辦大糧倉計畫國產雜糧栽培技術示範，邀請在地農友觀摩高粱採收；現場展示農糧署北區分署補助購置的「前喂式聯合收穫機」採收實作，明顯改善過去高粱因倒伏造成的採收損失的問題。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，高粱具有耐旱、節水及適合機械化栽培等特性，觀音區目前高粱種植面積110至115公頃，年產近100公噸，不僅提高農地利用效益，也有助於農業生產多元化。近年因應農業缺工、氣候變遷及國產雜糧發展需求，農會積極輔導農友投入高粱等雜糧種植，從栽培、管理到採收建立完善生產體系，幫助農民提升生產效率、降低經營風險，透過農事服務團互助合作，降低農機購置成本，提升在地農業競爭力。

觀音區雜糧產銷班第一班班長葉司偉分享，過去高粱遇到颱風或強風倒伏，傳統機具往往難以順利採收，造成產量損失。「前喂式聯合收穫機」與過去使用的水稻聯合收穫機相比，面對倒伏作物具有較佳的採收能力，可降低採收損失，同時也可應用於黃豆、黑豆等較低矮的雜糧作物，增加農機使用效益。

桃園農業改良場作物改良科科副研究員鄭智允表示，高粱是推動國產雜糧的重要作物之一，要提升產量與品質，除了選擇適合的品種及掌握播種時機，更需重視田間管理、病蟲害防治及安全用藥。

鄭智允說明，北部農民多採一期水稻、二期高粱的輪作模式，掌握播種時間是影響高粱生長的重要關鍵。高粱喜好溫暖、日照充足的環境，建議在7月底至8月上旬前完成播種，若延至9月以後，容易受到東北季風及低溫影響，導致生長表現不佳，因此，農民應妥善安排水稻採收與高粱播種時程，避免延誤適當播種期。

江謝滺強調，農機設備動輒數百萬元，對個別農友而言是不小的負擔，感謝農糧署北區分署補助農機設備及技術講習，協助地方推動雜糧機械化生產。觀音區雜糧農事服務團第二班今年10月成立，未來農會將持續鼓勵農民透過農事服務團整合機具與人力，以互助合作方式提供代耕、代收服務，降低農業生產成本。