新屋綠隧道為桃園市重要的休閒自行車廊帶，為提升自行車騎乘環境及遊客休憩品質，桃園市政府積極向交通部觀光署爭取經費及自籌共計4100萬元，推動新屋綠隧道遊憩環境優化工程，工程已於9月18日完工，透過照明、休憩空間及觀海設施優化，提供民眾更舒適、安全且多元的濱海遊憩體驗。

本次工程依各場域特色及使用需求進行改善，於笨鯊橋至新濱1號橋路段增設照明設備，改善沿線燈光環境，提升夜間通行及自行車騎乘安全；其次，觀海亭辦理空間修繕及休憩環境優化，並新設觀滬步道，讓民眾除可欣賞海景及夕陽外，也能認識石滬，提供遊客停留休憩及感受濱海風光的空間。

另針對漂流木公園進行環境改善及休憩設施優化，提升使用機能，營造更舒適的休憩空間。此外，三處改善地點周邊亦設有桃園地景藝術節作品，透過藝術創作與自然地景相互結合，增添新屋綠隧道沿線觀光特色。

觀旅局表示，透過本次工程改善，可進一步串聯永安漁港及後湖溪生態園區，整合漁港文化、自然生態與濱海景觀資源，形塑更完整的濱海遊憩廊帶，提供民眾騎乘自行車、欣賞海景及親近自然的多元體驗。

此外，新屋綠隧道也是桃園珍珠海岸整體建設計畫中，首件完工的工程，後續竹圍濱海園區、永安海客文化園區及濱海珍珠串聯等相關建設，預計於2027年陸續完成。未來將透過各項硬體建設及軟體行銷推廣，逐步完善桃園濱海觀光服務機能，串聯南北海岸特色景點，重新塑造桃園濱海旅遊風貌，打造適合闔家出遊的海岸觀光目的地。