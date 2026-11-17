今年高普考錄取人員苗栗縣政府第一波分配，開缺66人，但僅有24人報到，僅36.4%，尤其是技術類科24人放棄報到，縣府分析公務員薪水比不上產業及國營事業，以致意願缺缺，惡性循環加重工作負擔，衝擊業務推動及公共服務品質，且是地方政府共同的困境，建請中央正視解決。

高普考10月21日第一波公告分配結果，規定15天內報到，苗栗縣政府報到率不如理想，其中，縣府水利處4人，報到掛零，交通工務處7人，僅有1人報到，今天縣務會議，交工處、水利處等單位都反映人力吃緊，目前產業界薪水普遍比公務員，公務員工作壓力相對大，以致不是第一選項，錄取率逾4成，考上也未必報到，縣長鍾東錦指示團隊研議搶人、留人。

縣府人事處指出， 縣府所屬機關學校高普考職缺91個，其中包含公職社工師6個，另提列增額職缺19個，預計12月中旬公告，第一波公告分配結果的66個職缺，報到僅24人人，另有16個職缺未獲分配錄取人員，其中技術類科11個；26人放棄報到，其中技術類24人，42個職缺未能補實，不足額進用比例高達63.4%。

人事處分析，過去高普考不足額進用情形，主要集中技術類科，尤其以土木工程、建築工程及測量製圖等職系最為明顯，由於專業人才市場需求，主薪資待遇，及職涯發展等面臨較大競爭壓力，近年不足額逐漸擴及行政類科，包括財稅行政、經建行政等職系，顯示公務人非單一專業領域問題，而是整體公務人力運用及人才延攬所面臨挑戰。

人事處說，縣府透過公開徵才、對外招募等多元管道，攬具相關專業及實務經驗人才，以補充機關人力缺口，維持行政業務正常運作，另依機關實際業務需求及職務性質，檢討調整部分技術類職系為較符合業務內容行政類職系，例如將土木工程職系調整為交通行政職系，擴大人才招募來源，並檢討調高職務列等，符合官等配置比例前提下，將部分技佐職務調整為技士，提升職務層級及未來發展空間，並建請中央正視地方政府公務人力不足問題，研議適度調整錄取標準，及提升考試錄取人員與地方機關實際用人需求的契合度ㆍ